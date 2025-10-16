Levantamento da Dúnedain Research mostra avanço do uso de IA em analytics e prevê expansão de acesso a ferramentas para 30% dos colaboradores em um ano

A inteligência artificial (IA) está se consolidando como ferramenta central nas estratégias de análise de dados das empresas, segundo o relatório State of AI+BI Analytics Global 2025, produzido pela consultoria Dúnedain Research a pedido da Strategy (antiga MicroStrategy), 43% das organizações já utilizam IA para apoiar a análise de dados, e um terço delas está escalando o uso dessas soluções para múltiplos departamentos.

O estudo, que ouviu 235 líderes e profissionais de dados e analytics em 38 países, incluindo o Brasil, indica uma tendência de ampliação do acesso a ferramentas avançadas de visualização e dashboards com IA. Hoje, menos de 10% dos colaboradores têm acesso direto a essas plataformas, mas 24,3% das empresas afirmam planejar triplicar essa proporção nos próximos 12 meses, alcançando 30% da força de trabalho.

IA ganha espaço nas decisões corporativas

As principais motivações para adoção de analytics (análise de dados) com IA (inteligência artificial) são melhoria na tomada de decisões (56,2%), aumento da eficiência operacional (55,7%) e redução de custos (50,2%). Já entre as metas para os próximos 12 a 18 meses, os respondentes destacam economia de custos (46,4%) e ganho de vantagem competitiva (41,7%).

Nos próximos três anos, 60,9% das organizações pretendem investir em ferramentas de analytics com IA, seguidas por dashboards de autosserviço (51,5%) e governança de dados com camadas semânticas (38,3%). Além disso, 70% das companhias estão avaliando ou já implementam assistentes virtuais de IA ou bots como parte de suas estratégias de dados.

De acordo com Luis Lombardi, vice-presidente e country manager da MicroStrategy na América Latina, essa transição demonstra um movimento de maturação tecnológica.

“As empresas mais visionárias estão evoluindo da Inteligência Tipo 1 (insights departamentais) para a Inteligência Tipo 3 (inteligência autônoma), onde a IA não apenas aumenta as decisões humanas, mas toma iniciativa proativamente”, afirmou.

Resultados e desafios

Entre as organizações que já implementaram IA em analytics, 61,7% relatam impacto positivo nos resultados de negócio, especialmente em produtividade (53,6%), redução de custos (48,9%) e satisfação do cliente (46,8%). As áreas mais beneficiadas são ciência de dados, tecnologia da informação, atendimento ao cliente, finanças e operações.

Apesar do avanço, a conformidade regulatória é apontada como o principal desafio, mencionada por 52% dos participantes. Questões de custo (49%) e integração com sistemas existentes (41,5%) também figuram entre as barreiras. Do ponto de vista técnico, 43,4% das empresas citaram respostas imprecisas ou inconsistentes — as chamadas “alucinações” — como obstáculo relevante.

Ainda assim, a confiança nas soluções cresce: 65,9% dos entrevistados disseram sentir-se confiantes ou muito confiantes na precisão das ferramentas de IA.

Usabilidade como fator decisivo

O relatório destaca que a adoção em larga escala depende de maior usabilidade das plataformas.

“Para que o analytics com IA escale, os sistemas precisam guiar usuários intuitivamente e eliminar atritos para quem não tem conhecimento técnico. As empresas que tornarem isso acessível serão as que desbloquearão o valor comercial completo da IA”, conclui Lombardi.