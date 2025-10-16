Iniciativa em parceria com o MCom vai levar banda larga a unidades de ensino urbano e rural em 2025

A Algar venceu dois editais do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), coordenados pelo Ministério das Comunicações (MCom), e será responsável pela conexão de 279 escolas públicas em 11 estados brasileiros. A iniciativa integra o programa Escola Conectada, que busca ampliar o acesso à internet de alta velocidade em unidades de ensino fundamental e médio.

Dois editais e 11 estados atendidos

A operadora executa atualmente a fase final do edital nº 166/2024, que contemplou 18 escolas. Já no edital nº 144/2025, mais recente, a companhia será responsável pela instalação de infraestrutura e prestação de serviço de conectividade a 261 escolas públicas distribuídas por Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A implantação seguirá as especificações técnicas do programa Escola Conectada, incluindo a instalação de roteadores e o fornecimento de velocidades compatíveis com o número de alunos por unidade.

Execução nas áreas de operação da empresa

Segundo a Algar, a entrega será realizada em regiões onde a empresa já possui presença operacional e infraestrutura de fibra óptica, o que permitirá a manutenção e o suporte contínuo dos serviços.

“Conectar escolas é mais do que cumprir uma meta técnica, é contribuir para o desenvolvimento educacional e social. Ao levar internet de qualidade para esses alunos e professores, ajudamos a ampliar oportunidades e a formar cidadãos mais preparados para o futuro”, afirmou Leovaldo Martins, diretor de Engenharia e Operações da Algar.

Objetivos do FUST

Criado por lei federal, o FUST tem como finalidade universalizar o acesso a serviços de telecomunicações, priorizando áreas carentes ou de difícil atendimento. O fundo financia projetos voltados à inclusão digital, com foco na educação, saúde e conectividade rural.

O programa Escola Conectada é uma iniciativa do governo federal que visa aumentar a conectividade nas escolas públicas do Brasil. (Com assessoria de imprensa)