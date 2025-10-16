A Altice Labs, em parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA), o Instituto Superior Técnico – NanosatLab e o SnT da Universidade do Luxemburgo, anunciou o avanço da segunda fase do projeto terminal 5G, conhecido por “5G Nanossatélite”, que tem como objetivo integrar a tecnologia móvel de quinta geração a nanossatélites em órbita baixa. O lançamento da missão está previsto para 2027.

O projeto, iniciado em 2022, com a parceria entre a Altice Labs e a ESA, busca criar o primeiro terminal 5G bidirecional em operação quase contínua no espaço, a aproximadamente 500 quilômetros da Terra. A solução utiliza Software Defined Radio (SDR) e software de código aberto executados sobre o AMD RFSoC (Radio Frequency System-on-Chip), que combina múltiplos núcleos de processamento e FPGA em uma única estrutura. O design reduz custos e complexidade de hardware, favorecendo aplicações espaciais em larga escala.

“Esta iniciativa coloca Portugal na vanguarda das comunicações espaciais e reforça o papel da empresa como um dos principais polos de inovação da Europa. A integração entre redes móveis e satélites abre novas possibilidades para uma sociedade global mais resiliente e conectada”, informou a Altice Labs.

Testes terrestres e fase de integração

A primeira fase, concluída em 2024, foi dedicada à verificação de viabilidade e à definição da arquitetura do sistema. Já a Fase 2, agora em andamento, concentra-se no desenvolvimento do hardware, na integração dos módulos e em experimentos em solo.

Três estações-base 5G (gNBs) estão sendo instaladas em Portugal para prover conectividade ao nanossatélite. Durante uma demonstração realizada em 8 de abril de 2025, acompanhada pela Agência Espacial Portuguesa, um protótipo funcional do terminal 5G UE transmitiu vídeo em tempo real de uma câmera acoplada para um computador conectado à internet.

Validação em órbita e adoção de padrões 3GPP

A Fase 3, prevista para 2027, incluirá o lançamento do nanossatélite e os testes em órbita, voltados à validação de padrões 3GPP para Redes Não Terrestres (NTN). A tecnologia permitirá comunicações contínuas, com handover e roaming espacial, reduzindo a dependência de estações terrestres e ampliando a cobertura global.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, a convergência entre 5G e conectividade via satélite pode viabilizar novos usos em setores como indústria, agricultura, segurança, defesa civil e comunicações de emergência — especialmente em locais remotos ou sem infraestrutura de telecomunicações convencional.

Cooperação europeia em inovação espacial

O projeto “5G Nanossatélite” combina pesquisa acadêmica, experimentação terrestre e engenharia espacial com tecnologia desenvolvida em Portugal. Além da Altice Labs e da ESA, participam o Instituto Superior Técnico – NanosatLab e o Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT), da Universidade do Luxemburgo.

O consórcio pretende também disponibilizar antenas e módulos 5G reutilizáveis para outras iniciativas do setor espacial europeu, fortalecendo a autonomia tecnológica da região. (Com assessoria de impnresa)