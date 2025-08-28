Cobertura de 5G no Brasil supera meta prevista para 2027

Os dados constam em relatório trimestral divulgado pela agência, vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), e mostram que a meta foi alcançada mais de três anos antes do previsto.

A cobertura da rede 5G no Brasil atingiu 63,61% do território nacional, superando a meta de 57,67% estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 2027. Os dados constam em relatório trimestral divulgado pela agência, vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), e mostram que a meta foi alcançada mais de três anos antes do previsto.

O resultado é atribuído a medidas como a liberação antecipada da faixa de 3,5 GHz, realizada 14 meses antes do prazo definido no edital do leilão do 5G. Com isso, os 5.570 municípios brasileiros ficaram aptos a receber a tecnologia em sua versão standalone, permitindo que as operadoras avançassem com a implementação de acordo com seus cronogramas.

Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o objetivo do governo é acelerar ainda mais a expansão da cobertura do 5G no Brasil. “A expansão do 5G representa mais do que avanço tecnológico: é inclusão, desenvolvimento e oportunidade. Nosso compromisso é garantir que essa transformação chegue a todos”, afirmou.

Ele acrescentou que há negociações em curso com as operadoras para antecipar prazos do cronograma atual, que vai até 2050. Para Siqueira, o avanço é resultado da atuação conjunta entre o Ministério das Comunicações e a Anatel, que têm trabalhado para acelerar a chegada da tecnologia a todos os brasileiros.

O MCom também tem apoiado financeiramente a ampliação da infraestrutura por meio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), que disponibiliza linhas de crédito para investimentos em redes móveis de quinta geração.

O relatório da Anatel mostra ainda evolução no acesso à internet no país. A proporção de usuários passou de 81,34% para 84,46% da população, com meta de atingir 95% até 2027. Houve também aumento na satisfação com a banda larga fixa, cujo índice subiu de 6,9 para 7,4 em uma escala de 0 a 10. (Com assessoria de imprensa)