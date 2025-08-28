Comunicação registrou 248,6 mil admissões entre janeiro e junho de 2025 em telecomunicações e radiodifusão, segundo MCom, a partir de Caged

O setor de Informação e Comunicação, que abrange telecomunicações e radiodifusão, registrou aumento de 4,5% nas contratações no primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e analisados pelo Ministério das Comunicações (MCom).

Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizadas 248,6 mil admissões no setor, contra 237,7 mil no mesmo intervalo do ano passado. O desempenho coloca a área de Informação e Comunicação entre as que mais ampliaram o número de trabalhadores com carteira assinada no país.

O segmento apresentou ainda saldo líquido positivo na geração de empregos formais, com a criação de 16,9 mil novas vagas no período. Esse resultado considera a diferença entre admissões e desligamentos registrada nas estatísticas do Novo Caged.

Papel do setor

De acordo com o Ministério das Comunicações (MCom), o desempenho revelado pelos dados do Novo Caged reforça o papel estratégico da área de telecomunicações, radiodifusão e serviços postais para a economia brasileira, em especial pelo impacto direto na conectividade e na modernização da infraestrutura de serviços digitais.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que os números confirmam a relevância da atividade para o desenvolvimento nacional. “Esse resultado mostra a força e a relevância dos setores de telecomunicações e de radiodifusão na economia nacional. Mais do que gerar empregos, estamos falando de um segmento que promove inovação, a inclusão social de milhares de brasileiros e que aproxima pessoas e impulsiona o desenvolvimento em todas as regiões do Brasil”, disse.

O Novo Caged é divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O indicador mede a diferença entre contratações e desligamentos e é formado por informações coletadas nos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. Segundo o governo federal, a metodologia adotada busca garantir maior qualidade e integridade às estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes.