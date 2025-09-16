A 15ª edição da pesquisa TIC Educação, divulgada nesta terça-feira, 16 de setembro, pelo Cetic.br | NIC.br, revela que 70% dos estudantes do Ensino Médio que acessam a Internet já utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa — como ChatGPT, Copilot e Gemini — em suas pesquisas escolares. Apesar da ampla adoção, apenas 32% desses alunos afirmam ter recebido orientação pedagógica sobre como utilizar essas tecnologias.

O levantamento aponta também crescimento no uso de IA entre estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (39%) e dos anos iniciais (15%). Considerando todos os estudantes usuários de Internet dessas etapas, a proporção chega a 37%. Desses, apenas 19% relatam ter recebido instrução de professores sobre o uso adequado da IA.

A pesquisa, conduzida entre agosto de 2024 e março de 2025 em 1.023 escolas públicas e privadas de todo o Brasil, mostra um cenário de rápida transformação nos métodos de busca de informação. Embora os sites de busca ainda sejam os mais utilizados (74%), os canais e aplicativos de vídeo aparecem praticamente no mesmo patamar (72%), sendo mencionados como ferramentas frequentes nas atividades escolares.

Segundo o gerente do Cetic.br, Alexandre Barbosa, “a IA generativa já é uma realidade para mais de dois terços dos alunos do Ensino Médio, mas essa adoção ainda carece de mediação pedagógica estruturada para o uso crítico”. Já a coordenadora do CGI.br, Renata Mielli, alertou para os riscos da adoção sem orientação: “As respostas podem conter vieses de toda ordem que, sem uma mediação adequada, podem interferir substancialmente no processo de formação de toda uma geração”.

Formação docente e desafios para a escola pública

O levantamento também evidencia desafios na formação dos professores. Embora 54% tenham feito cursos sobre tecnologias digitais nos 12 meses anteriores à pesquisa, apenas 59% participaram de formações sobre uso de IA em atividades educacionais. A proporção de docentes das redes municipais que buscaram esse tipo de formação caiu de 62% em 2021 para 43% em 2024.

No que diz respeito à inclusão digital, 96% das escolas possuem acesso à Internet, mas persistem desigualdades. Apenas 27% dos alunos da rede municipal usam a Internet escolar para atividades solicitadas pelos professores, ante 67% nas estaduais. E embora 75% das escolas municipais tenham ao menos um espaço com conexão para uso dos alunos, só 47% oferecem também dispositivos digitais para esse fim.

Celulares e o impacto da nova legislação

A TIC Educação também capturou a transição regulatória provocada pela promulgação da Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas. O uso de celulares pessoais para acessar a Internet em sala de aula caiu de 55% em 2022 para 45% em 2024. A proibição do uso de celulares passou de 28% das escolas em 2023 para 39% em 2024.

A coordenadora da pesquisa, Daniela Costa, avalia que os dados refletem uma fase de adaptação: “As escolas estão no centro do debate sobre os impactos do uso de telas e dispositivos digitais na preservação dos direitos e no desenvolvimento cognitivo e psicossocial de crianças e adolescentes”.

A pesquisa completa, incluindo tabelas e metodologias, está disponível aqui.