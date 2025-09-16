Deutsche Telekom lança no Brasil rede privativa 5G portátil

A Deutsche Telekom Global Business Solutions anunciou o lançamento no Brasil do 5G Box to Go, solução portátil de rede celular privativa voltada para indústrias e centros de inovação. A proposta é permitir que empresas experimentem e validem de forma rápida aplicações em conectividade 4G e 5G, sem necessidade de obras civis.

O equipamento reúne um core de rede móvel compacto, que pode ser instalado em ambientes indoor ou outdoor com poucos ajustes. Segundo a empresa, o modelo facilita a prototipagem e a validação de soluções voltadas à Indústria 4.0, aplicações de missão crítica, mobilidade e integração com sistemas de TI e automação.

“A solução 5G Box to Go ajuda o cliente a testar e validar os benefícios de uma Rede Privativa de forma simples e rápida, o que colabora na tomada de decisão para a implantação da conectividade de um projeto em larga escala”, afirmou Pablo Guaita, CEO da Deutsche Telekom Global Business Solutions no Brasil.

O sistema pode contemplar, além da rede, terminais robustos, câmeras e sensores, em conjunto com aplicações específicas de diferentes segmentos. A companhia aponta que os setores de mineração, óleo e gás, logística, agro, portos e aeroportos estão entre os que mais podem se beneficiar do modelo.

A Deutsche Telekom destaca que já implantou mais de 90 redes privativas na Europa e América do Norte e agora busca trazer ao Brasil o mesmo padrão de qualidade. “No 5G Box to Go temos um ecossistema de parceiros globais e locais, oferecendo a mesma qualidade e excelência oferecida no exterior para o mercado nacional”, disse Guaita.

Criada em 2020, a Deutsche Telekom Global Business é a unidade corporativa do grupo alemão dedicada a soluções de comunicação e conectividade B2B. No Brasil, a empresa atua desde 2023, oferecendo serviços como SD-WAN, MPLS, FWA, conectividade por satélite e IoT/M2M. (Com assessoria de imprensa)