Inscritos no Cadastro Único em municípios do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins e Roraima já podem solicitar gratuitamente a instalação da nova parabólica digital.

O programa Brasil Antenado, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações (MCom) e pela Anatel, e executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), iniciou uma nova fase de operação. A partir de 13 de outubro de 2025, famílias de 138 municípios passaram a poder agendar a instalação gratuita da parabólica digital. Nesta etapa, mais de 229 mil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) dos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins e Roraima estão aptas a receber o benefício.

Nova etapa e agendamento gratuito

A chamada Fase B do Brasil Antenado contempla 44 cidades do Tocantins, 3 de Roraima, 21 do Maranhão, 7 do Pará e 63 do Piauí. O programa tem como meta ampliar o acesso à televisão aberta e gratuita, especialmente em regiões com sinal insuficiente, promovendo inclusão social e acesso à informação.

As famílias elegíveis podem agendar a instalação do kit gratuito — que inclui antena, receptor e instalação — por meio do site brasilantenado.org.br

ou pelo telefone 0800 729 2404, também disponível via WhatsApp.

Três fases e mais de 680 mil famílias

O Brasil Antenado foi instituído pela Portaria MCom nº 17.337, de 7 de abril de 2025, com o objetivo de assegurar o acesso universal à televisão digital. O cronograma do programa está dividido em três fases:

Fase Período Municípios A 14/07/2025 a 11/12/2025 77 B A partir de 13/10/2025 138 C A partir de 12/01/2026 108

Somadas as três etapas, o programa abrangerá 323 municípios em 16 estados, beneficiando mais de 680 mil famílias com a nova parabólica digital.

Caravana e cinema itinerante

Além da instalação domiciliar, o programa conta com ações presenciais. A Caravana Brasil Antenado percorre os estados participantes com atendimento direto à população, demonstrações do uso da nova parabólica e apoio de prefeituras e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Outra frente de mobilização é o cinema itinerante gratuito, que transforma praças públicas em salas de exibição ao ar livre, unindo lazer e informação sobre o agendamento do kit digital.

EAF e infraestrutura de telecomunicações

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma organização sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel e vinculada ao MCom. Além da execução do Brasil Antenado e do programa Siga Antenado, a EAF é responsável pela limpeza da faixa de 3,5 GHz — necessária à operação do 5G —, pela implantação das infovias amazônicas e pelo desenvolvimento das redes privativas de comunicação do Governo Federal. (Com assessoria de imprensa)