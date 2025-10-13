Famílias inscritas no CadÚnico em seis estados podem agendar gratuitamente a instalação da nova parabólica digital até 11 de dezembro.

O Ministério das Comunicações (MCom) e a Anatel prorrogaram até 11 de dezembro de 2025 o prazo para que beneficiários da Fase A do programa Brasil Antenado agendem a instalação gratuita da nova parabólica digital. A iniciativa, executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), contempla mais de 220 mil famílias em 77 municípios de seis estados — Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Segundo o MCom, a ampliação busca assegurar que o maior número possível de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) tenha acesso ao benefício, que substitui as parabólicas antigas por equipamentos compatíveis com o sinal digital e garante o recebimento gratuito dos canais abertos de TV.

Com a prorrogação, a EAF vai levar a Caravana Brasil Antenado a todas as 77 cidades da Fase A.

Agendamento e expansão nacional

As famílias aptas podem agendar a instalação gratuita pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, também disponível via WhatsApp. O processo inclui fornecimento e instalação do kit da nova parabólica digital sem custo.

O programa atenderá 323 municípios em 16 estados, totalizando mais de 680 mil famílias nas três fases. Além da Fase A, o MCom informou que 228 mil famílias da Fase B — distribuídas em 138 municípios de Tocantins, Pará, Roraima, Piauí e Maranhão — já podem solicitar o agendamento a partir desta segunda-feira (13 de outubro).

Caravana Brasil Antenado e execução do programa

Com o novo cronograma, a Caravana Brasil Antenado seguirá percorrendo as cidades da Fase A até dezembro. O veículo permanece um dia em cada município, realizando demonstrações do uso da parabólica digital e orientando sobre o agendamento. A ação conta com apoio das prefeituras, dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de lideranças locais.

O Brasil Antenado foi instituído pela Portaria MCom nº 17.337, de 7 de abril de 2025, com o objetivo de assegurar o acesso à informação como direito fundamental, principalmente em áreas com sinal insuficiente de TV aberta. A EAF, responsável pela execução, também conduz a limpeza da faixa de 3,5 GHz para o 5G, a implantação de infovias na Amazônia e o desenvolvimento de redes privativas de comunicação para o governo federal.

