A Entidade Administradora da Faixa (EAF) anunciou o encerramento do programa Siga Antenado após realizar a instalação gratuita de kits de parabólica digital para 5.018.936 famílias de baixa renda em todo o Brasil. A fase de agendamentos foi oficialmente concluída em 30 de junho de 2025, concluindo a etapa de substituição das antenas parabólicas tradicionais em áreas urbanas por modelos compatíveis à sintonia de Banda Ku.

A iniciativa atendeu beneficiários do CadÚnico em 5.479 municípios das cinco regiões brasileiras, com foco na mitigação de interferências na faixa de 3,5 GHz, usada para o 5G. Instituído como contrapartida do edital do 5G e operacionalizado pela EAF, o programa foi implementado sob a supervisão da Anatel e do Ministério das Comunicações.

A substituição das antenas analógicas por receptores digitais também permitiu a liberação integral da faixa de 3,5 GHz em tempo inferior ao previsto. Segundo a EAF, a limpeza foi finalizada com 14 meses de antecedência em relação ao cronograma oficial, viabilizando a expansão da nova tecnologia móvel.

De acordo com dados atualizados da Anatel, 1.025 municípios já contam com sinal 5G em operação. O presidente da agência, Carlos Baigorri, afirmou que o programa teve papel determinante para essa evolução. “O encerramento do Siga Antenado marca o fim de uma fase relevante da implantação do 5G no Brasil. Foi mais do que a instalação de antenas: foi um esforço articulado entre políticas públicas, operadoras e sociedade”, declarou.

O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, classificou o programa como “um marco na expansão da conectividade”, ressaltando que a política pública deixa um legado de infraestrutura e planejamento para ações futuras.

Segundo o CEO da EAF, Leandro Guerra, a operação nacional do Siga Antenado envolveu desafios logísticos e técnicos que ampliaram o alcance da inclusão digital. “A cada nova parabólica instalada, entregamos dignidade, acesso à informação e conteúdo de qualidade”, afirmou.

Com o encerramento do programa, o sinal das antigas antenas parabólicas tradicionais já foi desligado em todo o país. Famílias que ainda utilizam esse tipo de equipamento precisarão realizar a migração para a tecnologia digital para continuar acessando canais da TV aberta. (Com assessoria de imprensa)