Eace antecipa cronograma do Aprender Conectado no RS após calamidade climática; 135 escolas gaúchas já estão com acesso ativo

A Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) antecipou a inclusão de cerca de 800 escolas públicas gaúchas na fase atual do projeto Aprender Conectado, viabilizado com recursos do Leilão do 5G. A ação emergencial visa atender instituições de ensino atingidas pelas enchentes de 2024 e pelas chuvas de junho deste ano no Rio Grande do Sul.

Durante visita oficial ao estado, nesta quarta-feira, 9 de julho, o diretor-geral da Eace, Flávio Santos, apresentou o projeto ao governo estadual e reforçou a colaboração com as autoridades locais para acelerar a implementação das conexões.

“O Rio Grande do Sul ainda sente os efeitos das enchentes devastadoras de 2024, agravadas pelas chuvas do mês de junho. Juntos, podemos identificar as escolas mais impactadas e garantir que a conectividade seja uma ferramenta de recuperação e resiliência”, afirmou Santos.

Segundo a entidade, a meta é conectar 925 escolas em 344 municípios gaúchos, beneficiando mais de 88 mil estudantes. Atualmente, 135 escolas já estão conectadas com internet de alta velocidade.

Soluções híbridas de conectividade

A conectividade está sendo realizada por meio de tecnologias terrestres — como fibra óptica, rádio e acesso fixo sem fio (FWA) — e por conexão via satélite, especialmente em áreas remotas. Escolas situadas em locais de difícil acesso também estão recebendo infraestrutura Wi-Fi e conectividade móvel, inclusive para unidades temporárias ou em processo de reconstrução.

A comitiva da Eace visitou o município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, onde quatro escolas já contam com conexão ativa. Uma delas, localizada em área de cobertura limitada, será atendida com tecnologia satelital.

“A educação deve ser o primeiro passo da reconstrução social e emocional dessas comunidades. Precisamos unir esforços para garantir que nenhuma criança fique para trás”, declarou Santos.

O Aprender Conectado integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, coordenada pelo Governo Federal no âmbito do Novo PAC. A política pública utiliza os recursos da faixa de 26 GHz do edital do 5G para levar internet de alta velocidade a escolas públicas em todo o país. A execução técnica é de responsabilidade da Eace. (Com assessoria de imprensa)