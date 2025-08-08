Algar registra alta de 41,4% no EBITDA ajustado, mas tem prejuízo

A Algar encerrou o segundo trimestre de 2025 com receita líquida de R$ 723,1 milhões, aumento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2024. O EBITDA ajustado somou R$ 299,3 milhões, alta de 41,4%, com margem também de 41,4% — avanço de 11,1 pontos percentuais no comparativo anual. A companhia atribui o desempenho às ações de eficiência operacional implementadas no plano de turnaround iniciado no segundo semestre de 2024, que reduziram custos e despesas ajustados em 13,1% no período.

No B2B, responsável por dois terços da receita total, o crescimento foi de 1,3% frente ao segundo trimestre de 2024, puxado pelos serviços de TIC TI (+6,9%) e soluções de valor agregado, como o serviço de conectividade wi-fi Empresa On e a plataforma de telemedicina Mediquo. A receita com produtos TIC subiu 10,2% no ano, mas houve recuo em conectividade (-4,2%) e M2M (-5,2%).

Já o B2C cresceu 7,5% no trimestre, sustentado pela expansão da banda larga por fibra (+12,8%), com 23,1 mil novos clientes e maior penetração de planos de alta velocidade. Os serviços móveis pós-pagos tiveram alta de 7,1% na receita e de 5,1% na base de clientes, compensando a queda no pré-pago.

O capex representou 14% da receita líquida no trimestre, ante 21,1% no mesmo período de 2024, refletindo a priorização da infraestrutura existente e investimentos voltados à ativação de clientes e manutenção de operações. A geração operacional de caixa foi de R$ 334,6 milhões, queda de 3,8% no comparativo anual, mas 14,2% superior ao primeiro trimestre deste ano.

O resultado líquido foi negativo em R$ 57,3 milhões, mais que o dobro do prejuízo registrado um ano antes, devido principalmente ao aumento de 19,2% nas despesas de depreciação e amortização e à despesa financeira líquida de R$ 117,3 milhões, impactada por menores receitas de aplicações e variações cambiais.

A dívida líquida fechou o trimestre em R$ 2,83 bilhões, com alavancagem de 2,76 vezes o EBITDA ajustado.