Plataformas do Google aponta impacto de R$ 215,4 bilhões no Brasil em 2024, geração de 354 mil empregos ligados ao Android e uso de IA

O Google divulgou nesta quinta-feira, 28 de agosto, em Brasília, a nova edição do Relatório de Impacto Econômico, apontando que suas plataformas movimentaram R$ 215,4 bilhões na economia brasileira em 2024. Estudo mostra impacto regional, geração de empregos e uso crescente de inteligência artificial no país. O valor representa crescimento de 15% em relação ao ano anterior, quando o impacto foi estimado em R$ 188 bilhões. O estudo foi elaborado pela consultoria internacional Access Partnership, responsável por levantamentos semelhantes em países como Austrália, Japão e Coreia do Sul.

Segundo o relatório, o uso das ferramentas das plataformas do Google contribuiu para movimentar a economia em R$ 107,9 bilhões no Sudeste, R$ 37,4 bilhões no Nordeste, R$ 36,9 bilhões no Sul, R$ 20,2 bilhões no Centro-Oeste e R$ 12,9 bilhões no Norte. Os cálculos levam em conta indicadores como população conectada, PIB regional e valor agregado de bens e serviços.

O documento também estima que o ecossistema da Google Play e Android gerou 354 mil postos de trabalho no Brasil em 2024, número que inclui desenvolvedores, profissionais de marketing, vendas e funções indiretas. O crescimento foi de 7,5% em relação a 2023.

A pesquisa detalha ainda ganhos de produtividade com o uso de ferramentas como Drive, Documentos, Planilhas e Apresentações. De acordo com o levantamento, os usuários economizam em média 194 horas por ano em tarefas operacionais e outras 184 horas em reuniões e colaborações online.

Inteligência artificial no cotidiano

Pela primeira vez, o relatório traz dados sobre o uso de inteligência artificial no Brasil. A pesquisa, realizada em maio de 2025 com 500 usuários de internet, mostra que 91% já utilizam ferramentas com IA e 76% pretendem ampliar esse uso nos próximos meses. Entre os principais objetivos estão o aprendizado de novas habilidades (66%), melhoria no desempenho profissional (49%) e apoio em tarefas cotidianas (47%).

O estudo também indica que o Gemini é utilizado no trabalho para aumentar a qualidade do serviço (87%), gerar ideias e conteúdos (87%) e apoiar no aprendizado de novos temas (86%). Fora do ambiente profissional, os usos incluem tarefas do dia a dia (83%), aprendizado pessoal (81%), entretenimento (79%), hobbies (79%), decisões cotidianas (77%) e comunicação pessoal (69%).

“Acreditamos que a tecnologia é um vetor de desenvolvimento econômico e transformação social. Em 2024, nossas plataformas impulsionaram empresas e criadores em todo o Brasil a movimentarem a economia, gerando empregos e apoiando a inovação em todas as regiões. Também vemos que a inteligência artificial já faz parte da rotina da população e abre novas oportunidades de aprendizado, produtividade e criatividade”, afirmou Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.