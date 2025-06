Google lança IA brasileira e movimenta R$ 215 bilhões no país em 2024

Modelo GAIA: IA aberta e com sotaque local

Desenvolvido em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (CEIA-UFG), a Associação Brasileira de Inteligência Artificial (ABRIA) e as startups Nama e Amadeus AI, o GAIA é baseado no Gemma 3, modelo aberto da Google DeepMind. A proposta é oferecer uma IA generativa aprimorada com as nuances do português brasileiro.

O modelo será disponibilizado gratuitamente na plataforma Hugging Face e também poderá ser implementado na nuvem por meio do Vertex AI Model Garden, do Google Cloud. O GAIA já integra o repositório internacional Gemmaverse.

Segundo Celso Camilo, professor do CEIA-UFG, o modelo busca atender demandas locais. “Esperamos que o GAIA beneficie indústrias e o desenvolvimento de tecnologia no país, permitindo que organizações brasileiras apliquem IA de acordo com suas necessidades específicas.”

A fase inicial de testes contará com a participação de instituições como o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), a Unimed Fesp, o CESAR, a startup BeNext e a BHub. As aplicações vão desde análise de documentos públicos e diagnósticos médicos até atendimento ao cliente e educação.

R$ 215 bilhões movimentados

No mesmo evento, o Google estimou que suas plataformas — Busca, Ads, AdSense, Play, Cloud e YouTube — movimentaram R$ 215 bilhões na economia brasileira em 2024. Os dados fazem parte do Relatório de Impacto Econômico elaborado pela consultoria Access Partnership. Em comparação com 2023, o valor representa crescimento de 14,8%.

A metodologia do estudo considera retorno para anunciantes, receita distribuída a editores e criadores de conteúdo e produtividade gerada com soluções como o Google Cloud. (Com assessoria de imprensa)