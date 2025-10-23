Nokia fatura € 4,83 bi no trimestre, alta de 9% ano a ano

A fabricante Nokia divulgou resultados positivos para o terceiro trimestre de 2025 e manteve guidance para o ano

A Nokia reportou nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, receita de €4,83 bilhões no terceiro trimestre, alta de 9% na comparação anual em base constante de moeda.

O lucro operacional comparável foi de €435 milhões, com margem de 9%, dois pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2024. O fluxo de caixa livre somou €0,4 bilhão, elevando o caixa líquido a €3 bilhões. O lucro líquido caiu 9%, para €324 milhões.

O CEO Justin Hotard afirmou que “todas as unidades de negócios cresceram” e destacou “o avanço expressivo em Optical Networks, impulsionado por clientes de IA e nuvem”. Ele confirmou que a empresa está “bem posicionada para atingir a meta de lucro operacional entre €1,7 e €2,2 bilhões em 2025”.

Segmento Receita (€ bi) Crescimento anual Margem operacional Network Infrastructure 1,95 +11% 7,1% Mobile Networks 1,8 +4% 0,7% Cloud and Network Services 0,645 +13% 11,9% Nokia Technologies 0,391 +14% 75,7%

A unidade Network Infrastructure teve o melhor desempenho, com crescimento de 11% e alta demanda por soluções ópticas — especialmente após o lançamento dos módulos 800G ZR/ZR+ para interconexão de data centers. A companhia também anunciou a abertura de uma nova fábrica de semicondutores de fosfeto de índio em San Jose (EUA) para sustentar a expansão do segmento.

A divisão Cloud and Network Services cresceu 13%, apoiada pela implantação de núcleos 5G cloud-native. Segundo Hotard, a Nokia “assumiu a liderança global em Voice Core no primeiro semestre de 2025”.

Já Mobile Networks teve leve avanço de 4%, influenciado pela retomada de fornecimento de rádios à VodafoneThree, que recoloca a empresa como um dos principais fornecedores no Reino Unido.

Distribuição e projeção anual

O conselho da Nokia aprovou dividendo de €0,03 por ação, com pagamento previsto para 6 de novembro de 2025. A companhia manteve o guidance de fluxo de caixa livre equivalente a 50%-80% do lucro operacional e lucro operacional comparável entre €1,7 e €2,2 bilhões, revisado tecnicamente após mudança contábil nas participações de fundos de venture capital.

Desempenho regional e setorial

A receita cresceu em todas as regiões, com destaque para:

América do Norte: +13%

Índia: +24%

Ásia-Pacífico (exceto China): +23%

Europa: +4%

China: -11%

América Latina: -10%

Por tipo de cliente, operadoras de telecom responderam por 76% das vendas, seguidos por empresas (16%) e licenciados (8%).

A empresa informou que a integração da Infinera, adquirida no primeiro semestre, está “no cronograma ou à frente do previsto” e já contribui para o crescimento e a entrada de pedidos.