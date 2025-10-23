Operadora expande cobertura da TIM Ultrafibra em São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Jundiaí e Votorantim, totalizando 16 municípios com serviço de banda larga residencial no estado.

A TIM ampliou a cobertura de sua rede de fibra óptica residencial, a TIM Ultrafibra, e passou a atender cinco novas cidades do estado de São Paulo: Sorocaba, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Jundiaí e Votorantim. Com a expansão, o serviço de banda larga fixa da operadora passa a estar disponível em 16 municípios paulistas.

Entre as localidades já atendidas estão São Paulo, Guarulhos, Campinas, Suzano, Diadema, Taboão da Serra, Franco da Rocha, Francisco Morato, Poá, Limeira e Mauá.

Os planos da TIM Ultrafibra oferecem velocidades de até 2 Gbps. Além da conectividade, os pacotes incluem acesso a plataformas de entretenimento como Globoplay, HBO Max e Paramount+, integradas à assinatura.

Desde setembro, a TIM iniciou testes da tecnologia Wi-Fi 7 entre clientes da base residencial. A iniciativa busca aprimorar a estabilidade e a velocidade das redes domésticas, com desempenho otimizado para residências com múltiplos dispositivos e transmissões simultâneas em alta definição. A nova geração de Wi-Fi deve se tornar o padrão nas próximas ofertas da companhia.

Além de São Paulo, a TIM Ultrafibra mantém presença em diferentes regiões do país, incluindo Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Infraestrutura

Não apenas a chegada do acesso em fibra é novidade da TIM neste mês de outubro. A companhia anunciou na última semana a implantação de sua nova rede SRv6 Only, desenvolvida em parceria com a Huawei, marcando a primeira ativação desse tipo na América Latina.

O projeto, que começou por São José do Rio Preto (SP), representa um avanço na evolução da infraestrutura digital da operadora e na preparação da rede para suportar aplicações de inteligência artificial, automação e fatiamento de rede (network slicing). A tecnologia SRv6 simplifica o transporte de dados ao eliminar protocolos legados, o que reduz custos operacionais e aumenta a eficiência e a flexibilidade da rede.

Com base em IPv6 e na plataforma Huawei iMaster NCE-IP Digital Map, o sistema permite o monitoramento e a gestão em tempo real, oferecendo maior estabilidade e capacidade de personalização dos serviços. Segundo as empresas, o modelo será expandido para outras quatro cidades até o fim de 2025. (Com assessoria de imprensa)