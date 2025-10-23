Ligga formaliza reestruturação acionária

Ligga comunica aditamento ao acordo de acionistas e renova diretoria estatutária, fixando mandato unificado até abril de 2026 após reorganização societária.

A Ligga Telecom comunicou duas alterações relevantes em sua estrutura societária e de governança durante o mês de outubro de 2025. Os comunicados, encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tratam do Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas e da reorganização da diretoria estatutária, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de outubro.

Em fato relevante de hoje, 23 de outubro, a companhia informou a celebração do Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas, originalmente firmado em 28 de julho de 2022 entre a Bordeaux Participações S.A. e o acionista Agnaldo Bastos Lopes (fundador da incorporada Nova Fibra).

O aditamento ajusta a composição societária após o aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 19 de janeiro de 2023, formaliza a transferência de 4,83% das ações da Ligga para a SR22 Administradora de Bens e Participações Societárias, controlada por Lopes, e substitui a Bordeaux Participações S.A. pela BP Participações S.A., sucessora após a incorporação reversa aprovada em AGE de 30 de abril de 2025. A medida também estabelece restrições destinadas a evitar transferência indireta de controle.

Mudança estatutária

Em 1º de outubro, o Conselho de Administração da Ligga recebeu a renúncia do diretor de Tecnologia da Informação, Marcelo Silva de Souza.

Com a saída de Souza, não foi definido substituto. A nova diretoria da Ligga ficou composta por:

Rosangela Miqueletti Martins de Oliveira, diretora-presidente e diretora financeira;

Luiz Felipe Seabra Mello, diretor de Relações com Investidores;

Isabela Martins de Sena, diretora de Gente e Gestão; e

Sócrates Gonçalves dos Reis Gomes, diretor de Negócios e Atacado, eleito na mesma reunião.

O conselho também fixou mandato unificado para todos os diretores até 30 de abril de 2026.

A Ligga Telecomunicações, com sede em Curitiba e presença no mercado regional de banda larga e telefonia móvel, é controlada pela BP Participações S.A.