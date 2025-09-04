V.tal não renovará contrato com a Serede

Contrato termina em 30 de setembro de 2025. V.tal propõe mediação pré-processual para mitigar impactos trabalhistas. Icomon, Telemont, Ability, Tel e R2T assumirão manutenção da rede da operadora.

A V.tal comunicou à Serede, subsidiária de manutenção de planta do grupo Oi, que não vai renovar o contrato de fornecimento e prestação de serviços técnicos de rede, que vence em 30 de setembro de 2025.

Na notificação, à qual o Tele.Síntese teve acesso, a operadora informa que realizou tomada de preços com fornecedores especializados, da qual a Serede participou, e que a proposta da prestadora não foi vencedora após avaliação técnico-comercial.

A V.tal assinala que o contrato se encerra por “decurso de prazo” e que “não haverá novo aditivo”. Segundo o documento, propostas recebidas por concorrentes da Serede apresentam melhores indicadores técnico-operacionais e comerciais (KPIs). A Serede foi convidada e acompanhou todas as etapas do processo competitivo, mas não foi selecionada.

O Tele.Síntese apurou que cinco empresas vão assumir a manutenção da rede da V.tal a partir de outubro: Icomon, Ability, Tel, Telemont e R2T.

No documento enviado à Serede, a V.tal diz que a fornecedora deve manter a execução plena dos serviços até a data final de vigência do contrato, sem paralisações ou reduções injustificadas de produtividade.

A V.tal diz que a continuidade dos serviços até 30 de setembro de 2025 é “indispensável” para assegurar a estabilidade operacional da rede durante o período de substituição de fornecedores.

Com o encerramento do contrato, a companhia prevê a implementação de um plano de transição a partir de 1º de outubro de 2025

Mediação no TST entre V.tal e Serede

A notificação informa que a V.tal acionará o Tribunal Superior do Trabalho para instaurar mediação pré-processual. O objetivo declarado é mitigar impactos socioeconômicos decorrentes da descontinuidade do contrato, especialmente aqueles relacionados a eventuais rescisões na força de trabalho da prestadora durante a transição para os novos fornecedores.

Em resumo, a empresa quer dizer que vai recomendar aos novos fornecedores a contratação de parte dos funcionários da Serede – embora a decisão por trazer ou não alguns dos técnicos seja das empresas recém-contratadas.

Por nota, a V.tal confirmou a decisão:

“A V.tal informa que seu contrato com a Serede, que se encerra na data de 30/09/2025, não será renovado após realização de processo competitivo com diversos fornecedores. A decisão da empresa se deu após avaliação da melhor proposta aos indicadores técnicos-operacionais, comerciais e de eficiência exigidos, com foco em oferecer os melhores serviços aos clientes”.

A Serede solicitou recuperação judicial no começo de julho, diante de um passivo trabalhista acima de R$ 800 milhões. Emprega atualmente 6,6 mil pessoas diretamente, em 18 estados, e tem como maior cliente a V.tal.

Segundo fontes de mercado, a decisão da V.tal dá continuidade a medidas de saneamento dos contratos herdados da Oi. A revisão dos fornecedores seria uma das etapas de gestão para tornar o negócio mais eficiente.