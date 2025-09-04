TelcoBank: a instituição financeira que acelera a consolidação dos ISPs no Brasil

TelcoBank evolui do fundo Naxos Capital e já estreia com três operações de M&A, além de linhas para expansão de rede e capital de giro

O setor de telecomunicações brasileiro sempre enfrentou um grande desafio: a falta de crédito adequado para financiar a expansão e a consolidação dos provedores de internet. Foi para mudar esse cenário que nasceu o TelcoBank, evolução natural do fundo Naxos Capital. Desde 2023, já foram financiadas dezenas de operações de M&A e criadas diversas linhas de crédito para capital de giro e expansão de rede.

À frente da iniciativa está Dionísio Freire, fundador da Vogel Telecom e executivo com mais de 20 anos de experiência em telecom. Sua missão é clara: transformar o TelcoBank na instituição financeira de referência para os ISPs brasileiros. “Nossa proposta é ser a casa financeira dos provedores, oferecendo soluções sob medida que respeitam o ritmo e a realidade do setor”, reforça o CEO.

O TelcoBank disponibiliza produtos pensados exclusivamente para o crescimento dos provedores:

Financiamento Turn-Key para expansão orgânica de rede.

Antecipação de recebíveis para reforçar o fluxo de caixa.

Crédito para marketing, ajudando a acelerar a base de clientes.

Linhas de M&A, viabilizando aquisições estratégicas com até 50% do valor de aquisição financiado em até 36 meses e até 6 meses de carência.

O grande diferencial está nas garantias: o modelo utiliza o próprio fluxo de recebíveis do provedor, sem exigir imóveis ou ativos externos. Isso significa mais agilidade, menos burocracia e soluções totalmente alinhadas à operação de cada empresa.

Com o TelcoBank, os ISPs encontram um parceiro sólido e especializado, capaz de impulsionar o crescimento em todas as frentes — da rede ao marketing, do capital de giro às fusões e aquisições.

O futuro dos provedores de internet no Brasil passa pelo TelcoBank.