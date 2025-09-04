Giga+ adota modelo de venda direta

Cada venda pode render até R$ 150 em comissão, paga após a instalação do serviço e quitação das duas primeiras faturas pelo cliente.

A Alloha Fibra está expandindo sua estratégia comercial por meio do programa Giga Embaixador, que cria uma rede de parceiros para a venda direta de planos de internet em todo o país. Segundo a companhia, a iniciativa já reúne mais de 2,4 mil “embaixadores” ativos e deve gerar cerca de R$ 1 milhão em comissões ao longo de 2025.

O modelo da Alloha permite que pessoas de diferentes perfis e idades atuem de forma autônoma, conectando-se a uma plataforma digital para ofertar serviços da marca Giga+ Fibra. Cada venda pode render até R$ 150 em comissão, paga após a instalação do serviço e quitação das duas primeiras faturas pelo cliente.

Presença em cidades menores

O programa tem se mostrado especialmente relevante em municípios de até 30 mil habitantes, onde as oportunidades de geração de renda são mais restritas. A Alloha está presente em 122 cidades desse porte, distribuídas nas cinco regiões do país, com liderança de mercado em 42% delas e posição de vice-líder em outros 37%.

De acordo com Alexandre Lovecchio, vice-presidente da unidade de negócios B2C, a proposta do programa é ampliar a penetração da empresa ao mesmo tempo em que possibilita ganhos adicionais para a população. “O Giga Embaixador permite que as pessoas ampliem sua renda vendendo nosso serviço com flexibilidade, sem necessidade de horário fixo ou cobrança de metas”, afirmou.

Histórias de engajamento

Os participantes atuam tanto em comunidades locais quanto por meio de redes sociais. Entre os exemplos, está Raquel dos Santos Nascimento, de Itanhaém (SP), que conciliou a atuação como motorista de aplicativo e cabeleireira com a venda de planos de internet, acumulando 57 adesões apenas no primeiro semestre de 2025.

Outra participante é Katia Gomes da Costa, aposentada de 66 anos de São Gonçalo (RJ), que já superou 200 vendas no programa. Ela utiliza vídeos em redes sociais para apresentar os serviços e afirma que a atividade se tornou uma forma de manter-se ativa.

Estrutura de apoio

O programa conta ainda com a figura dos “Super Giga”, executivos responsáveis por prestar suporte e tirar dúvidas dos embaixadores. Segundo a empresa, a estratégia cria um ciclo em que a operadora amplia a penetração da fibra óptica em diferentes localidades, enquanto os parceiros recebem uma nova fonte de renda e os clientes têm acesso a serviços de conectividade.

Torne-se um Giga Embaixador: processo descomplicado

Para se tornar um Giga Embaixador, basta entrar em contato com a empresa através de lojas ou canais de atendimento através de lojas ou canais de atendimento (https://www.gigamaisfibra.com.br/embaixadoresgiga/) e preencher o formulário.

Em seguida, baixe o aplicativo Trabbe, candidate-se no território ou cidade de atuação desejada e preencha os dados. Por fim, já é possível começar a vender.

Uma vez que a oportunidade de venda é registrada com o nome, e-mail e contato de WhatsApp do cliente, o próprio chatbot da Giga+ Fibra entra em ação para finalizar a venda e o processo de instalação. (Com assessoria de imprensa)