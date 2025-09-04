Vivo reforça rede 5G no The Town 2025 em Interlagos com cobertura ampliada, monitoramento em tempo real e desempenho validado pela Opensignal.

A Vivo anunciou que vai reforçar sua infraestrutura de telecomunicações para atender ao público do festival The Town 2025, que acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A operadora ampliou a cobertura 5G em toda a Cidade da Música e implementará estratégias de monitoramento e otimização para garantir a estabilidade do serviço em meio à alta demanda de tráfego.

Rede preparada para grandes volumes de tráfego

A operadora está reforçando a infraestrutura no Autódromo de Interlagos com monitoramento em tempo real e ajustes dinâmicos de rede durante o festival The Town 2025.

Segundo a empresa, indicadores como volume de dados, interferências e número de usuários conectados serão acompanhados em tempo real, com apoio de big data. Uma equipe técnica dedicada estará no local para realizar ajustes dinâmicos na rede, incluindo reposicionamento de antenas de acordo com a movimentação do público.

A iniciativa integra o esforço da operadora para assegurar conectividade em grandes eventos, nos quais a concentração de pessoas costuma gerar picos de uso. O objetivo é manter a qualidade do serviço de voz e dados, especialmente em ambientes de alta densidade de usuários simultâneos.

Indicadores de desempenho do 5G

A Vivo afirma que sua rede 5G já cobre 65,3% da população brasileira, com presença em 633 municípios. Relatório recente da Opensignal, divulgado em 2 de setembro, mostrou que a empresa se destacou no entorno do Autódromo de Interlagos, liderando em velocidade média de download, com taxas acima de 80 Mbps. (Com assessoria de imprensa)