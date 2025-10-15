Associações do setor de telecom defendem proposta conjunta e diálogo com distribuidoras de energia para garantir segurança e eficiência na infraestrutura compartilhada

As principais entidades representativas do setor de telecomunicações — Abramulti, Abrint, Apronet, Associação NEO, Conexis, InternetSul, Redetelesul e TelComp — anunciaram compromisso conjunto para construir uma proposta de consenso sobre o novo regulamento de compartilhamento de postes em análise pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo as entidades, o Brasil conta atualmente com mais de 320 milhões de acessos de banda larga fixa e móvel, cuja operação depende diretamente da infraestrutura de postes para levar conectividade a residências, empresas e órgãos públicos. O documento (veja abaixo) destaca que o uso compartilhado desses ativos — essenciais também ao setor elétrico — é “ponto crucial no avanço da conectividade” e requer uma abordagem que traga eficiência e segurança.

Diagnóstico comum

O grupo afirma que há consenso quanto ao diagnóstico da situação atual: a ocupação desordenada e os conflitos regulatórios entre os dois setores são prejudiciais não apenas às empresas, mas também à população que depende de serviços essenciais de energia e telecomunicações. As tentativas de revisão normativa realizadas na última década “mostraram-se insuficientes para resolver os problemas crônicos identificados”, apontam as associações.

As entidades informam estar engajadas em um processo de diálogo construtivo para identificar pontos de convergência e superar impasses técnicos e regulatórios. “É um movimento que demonstra maturidade setorial e prioridade ao interesse público”, afirmam, acrescentando que esperam postura semelhante das representações do setor elétrico, “capaz de encontrar a solução para o uso dessa infraestrutura essencial”.

As associações reiteram o compromisso de contribuir com a finalização de um marco regulatório moderno e eficiente, que garanta segurança, qualidade e expansão das redes de telecomunicações. O objetivo é criar regras que equilibrem responsabilidades e assegurem o uso racional da infraestrutura, reduzindo custos e riscos para todos os agentes envolvidos.

Contexto

Desde 2018, pelo menos, Anatel e Aneel trabalham em uma resolução conjunta para o compartilhamento de postes. A Anatel aprovou um texto em 2023, mas a Aneel, não. Em 2024, a agência do setor elétrico extinguiu o processo, e abriu um novo, diante de decreto do Governo Federal que observava a necessidade de cessão dos pontos de fixação dos postes para exploração para um terceiro. Este sempre foi o ponto mais sensível para as distribuidoras, além da questão da modicidade tarifária. A Aneel ainda analisa o texto atualmente em trâmite na autarquia, hoje em pedido de vistas nas mãos da diretora Agnes Costa.

Confira, abaixo, a íntegra da carta das entidades setoriais de telecom:

Entidades de telecom estão comprometidas em busca de solução para compartilhamento de postes

Brasília, 15/10/25 – O Brasil tem hoje mais de 320 milhões de acessos de banda larga fixa e móvel, que dependem da infraestrutura de postes para levar conectividade aos lares, empresas e instituições públicas. Ativo essencial do setor de energia, o uso compartilhado dos postes pelo setor de telecomunicações é ponto crucial no avanço da conectividade.

É consenso que a atual situação da ocupação dos postes é prejudicial para ambos os setores e para a população, que depende dos serviços essenciais prestados por essas indústrias. As tentativas de revisão normativa realizadas na última década, embora bem-intencionadas, mostraram-se insuficientes para resolver os problemas crônicos identificados.

Cientes da necessidade de que esse compartilhamento seja feito de forma eficiente e segura, as entidades de telecomunicações Abramulti, Abrint, Apronet, Associação NEO, Conexis, InternetSul, Redetelesul e TelComp estão comprometidas com o diálogo em busca de uma proposta conjunta e de consenso para o novo regulamento de compartilhamento em discussão na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em um movimento que demonstra maturidade setorial e prioridade ao interesse público, as entidades e suas empresas associadas priorizam a busca de um caminho de identificação de pontos de convergência capazes de superar os desafios.

Da mesma forma, as entidades esperam que as representações do setor elétrico busquem o caminho do diálogo eficaz e capaz de encontrar a solução para o uso dessa infraestrutura (essential facility).

As associações reafirmam seu compromisso com a finalização de um marco regulatório moderno e eficiente, que garanta a segurança, a qualidade e a expansão das redes, beneficiando toda a sociedade brasileira.