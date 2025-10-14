Alares inicia migração da marca Azza Telecom

Transição começa em Sorocaba e marca etapa final da integração das operações após aquisição de 2024

A Alares iniciou em 9 de outubro de 2025 o processo de migração da marca Azza Telecom, adquirida em outubro de 2024. A mudança marca a conclusão da integração operacional da empresa, que possui cerca de 150 mil clientes em 48 cidades do interior paulista. Com a incorporação, a Alares alcançou 800 mil assinantes, o que faz dela o quarto maior provedor de internet de São Paulo.

Segundo a companhia, a transição da marca Azza para Alares representa o encerramento de um ciclo iniciado após a aquisição, com a unificação de sistemas, equipes e portfólio.

A substituição da identidade visual ocorrerá gradualmente nos próximos meses. Em Sorocaba, a primeira cidade a receber a nova marca, a loja física já apresenta a fachada atualizada desde 9 de outubro. Faturas, veículos e canais de atendimento também passam a exibir a identidade da Alares.

Desde a aquisição, os clientes da Azza já têm acesso a todo o portfólio de serviços da operadora, incluindo banda larga em fibra óptica, TV por assinatura e soluções digitais. Com a mudança, passam também a ter acesso também ao Alares Play, plataforma própria que reúne streaming e canais de TV ao vivo.

Com sede em São Paulo, a Alares atua em 228 cidades de sete estados — São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Paraná e Paraíba — e emprega 2.750 colaboradores. A rede de 31 mil km de fibra óptica cobre 3,2 milhões de domicílios e empresas, com 125 lojas físicas e canais digitais de atendimento.

Desde 2015, a Alares concluiu 20 operações de M&A. Em 2025, promoveu reestruturação societária incorporando Sevi e Azza na subsidiária Cabo Serviços de Telecomunicações. (Com assessoria de imprensa)