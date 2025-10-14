Vero lança serviço de banda larga fixa com redundância móvel

Produto Vero Conecta+ tem redundância automática e foi criado pela operadora para atender o mercado corporativo, que já representa 14% da receita

A Vero lançou nesta semana o Vero Conecta+, serviço que combina fibra óptica e rede móvel para garantir a redundância da conexão à internet em empresas de pequeno e médio porte. Segundo a empresa, a solução foi projetada para atuar automaticamente em caso de instabilidade da rede fixa, ativando a conexão móvel como rota alternativa até a normalização do serviço.

A operadora informa que o produto oferece instalação simplificada, atendimento técnico prioritário e modelo de preço acessível, com foco em negócios que dependem da conectividade para manter operações críticas em funcionamento. O lançamento atende à demanda crescente do setor corporativo por estabilidade, segurança e redundância de rede.

Redundância de conexão para o mercado B2B

“O cenário atual mostra que a indisponibilidade de conexão, mesmo que momentânea, pode gerar prejuízos relevantes para os negócios, com impactos na produtividade, segurança e fidelização de clientes”, afirmou Christiana Mello, diretora de Negócios B2B da Vero.

O novo serviço de redundância convergente da Vero integra a estratégia da operadora de ampliar sua atuação no segmento B2B, que atualmente responde por 14% da receita da companhia. Em abril de 2025, a Vero já havia anunciado outros produtos corporativos, com foco em soluções digitais e serviços de software e hardware como serviço (SaaS e HaaS).

Expansão e infraestrutura

“O B2B é um pilar estratégico para a Vero, com espaço para crescer. Ao entregar soluções completas e de alto valor, nos posicionamos como parceiros tecnológicos para empresas em busca de conectividade confiável”, declarou Mello.

Com presença em mais de 425 cidades em nove estados e no Distrito Federal, a Vero atende 1,4 milhão de assinantes e opera uma infraestrutura de 77 mil km de rede de fibra óptica, sendo 23,7 mil km de backbone e 54,3 mil km de FTTx. (Com assessoria de imprensa)