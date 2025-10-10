Companhia fará a quarta emissão com vencimento em sete anos, remuneração atrelada ao IPCA e garantias da Cabo Serviços de Telecomunicações

O Conselho de Administração da Alares Internet Participações S.A. aprovou em 9 de outubro a realização da quarta emissão de debêntures da empresa no valor total de até R$ 280 milhões. A operação será destinada exclusivamente a investidores qualificados.

Segundo a ata da reunião, a emissão terá prazo de sete anos, vencendo em 2032, e será atualizada pelo IPCA. A remuneração será definida por bookbuilding, limitada à maior taxa entre NTN-B 2032 acrescida de spread de até 4% ao ano e 12% ao ano, com pagamento semestral de juros a partir de 15 de abril de 2026. O valor nominal unitário será de R$ 1 mil, e o valor mínimo de colocação da oferta é de R$ 100 milhões.

Os recursos captados serão aplicados em projetos enquadrados na Lei nº 12.431/2011, que prevê incentivos fiscais para debêntures de infraestrutura. De acordo com o documento, os valores serão destinados ao reembolso de despesas e ao financiamento de investimentos futuros.

O pagamento de amortização do principal ocorrerá em três parcelas, iniciando-se em 15 de outubro de 2030. Como garantias, a companhia contará com fiança solidária da Cabo Serviços de Telecomunicações S.A., além de cessão fiduciária de recebíveis da mesma empresa, com fluxo mínimo mensal de R$ 20 milhões, e alienação fiduciária de equipamentos operacionais.

A emissão de debêntures pela Alares prevê ainda possibilidade de resgate antecipado total e aquisição facultativa das debêntures após dois anos da data de emissão. A companhia também poderá realizar amortizações extraordinárias ou ofertas de resgate antecipado.

A reunião do conselho foi presidida por Paloma Mansano e secretariada por Francesca Romano Rios Marinho, com participação integral dos conselheiros Adam Pickard, Cayque Hilmi Hamid Demarqui, Denis Marcel Ferreira, Ricardo Rodriguez e Mark Conrad Fortin.