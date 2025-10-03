Federações confirmam que salários referentes ao mês de setembro dos trabalhadores da Serede sai na próxima segunda-feira, dia 6 de outubro

O pagamento dos salários referentes ao mês de setembro dos trabalhadores da Serede sairá na próxima segunda-feira, dia 6 de outubro. A informação foi divulgada em vídeo, na manhã desta sexta-feira, 3, pelo secretário-geral da Federação Livre, Marcelo Beltrão, e confirmada ao TeleSíntese pelos presidentes das três federações, José Roberto Silva, da Fenattel; Luiz Antônio Silva Souza, da Livre, e João de Moura Neto, da Fitratelp.

Segundo Beltrão, o dinheiro advém da Oi, proprietária da Serede, e já se encontra depositado nos bancos. “Ao menos esta parte do problema, com relação aos salários, foi possível resolver. Felizmente está assegurado e sai dinheiro segunda para todos nós trabalhadores da Serede no Brasil inteiro”, explica Beltrão.

“Claro que o desentendimento entre Serede, Oi e V.tal continua impactando outras situações”, acrescentou Beltrão, ao finalizar o vídeo. Sobre o desentendimento de que fala o secretário-geral da Federação Livre; na última quarta-feira, 1º, as três entidades veicularam nota de repúdio manifestando preocupação com a intervenção judicial na Oi e a destituição de sua diretoria.

Entenda o caso:

Segundo as federações, a medida judicial contra a Oi ocorre em um momento delicado de transição contratual da companhia e de suas subsidiárias, o que pode trazer reflexos graves para milhares de empregados.

“As entidades sindicais confiam na Justiça e na prudência das instituições, lembrando que qualquer precipitação neste processo poderá trazer insegurança às famílias que dependem do emprego na Oi e em suas empresas coligadas, além de comprometer a continuidade dos serviços prestados à população”, dizia a nota. O documento reforçava ainda que é necessário garantir a tranquilidade dos trabalhadores, assegurar a manutenção da operação e resguardar o interesse público “acima das disputas em torno de um eventual espólio da companhia”.

Decisão judicial

Na terça-feira, 30, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro determinou a antecipação parcial dos efeitos da falência da Oi. A decisão tem como objetivo assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pela operadora e suas subsidiárias Serede e Tahto.

A juíza Simone Gastesi Chevrand autorizou a suspensão das obrigações extraconcursais por 30 dias, afastou a atual diretoria e o conselho de administração da empresa, e nomeou gestores judiciais para conduzir o processo de transição. De acordo com o processo, a Oi enfrenta passivo de execução imediata estimado em R$ 1,5 bilhão e projeção de caixa negativo de até R$ 178 milhões para outubro.

Imbróglio

No último dia 26/9, o TeleSíntese informou que a V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações, junto com a NIO (Client Co Serviços de Rede Nordeste), naquela semana, tinha depositado R$ 56,7 milhões na Justiça do Trabalho nesta semana e pediu autorização para que parte do valor seja usado para pagar a folha de salários de setembro da Serede – Serviços de Rede, empresa do grupo Oi. O pedido foi feito em conjunto com uma das federações de trabalhadores da Serede, a Federação Livre (FITT/Livre), e tramita na 8ª Vara do Trabalho de Brasília (TRT-10).

O valor foi transferido como parte de uma ação de consignação em pagamento, ajuizada no dia 24 de setembro. Segundo a petição inicial, a V.tal alega que tem esse montante a pagar à Serede por contratos de prestação de serviços, mas enfrenta “fundada dúvida” sobre a destinação do dinheiro, devido à recuperação judicial da Serede e ao risco de não pagamento de verbas rescisórias aos trabalhadores.

Salários dos trabalhadores da Serede

Em despacho de 25 de setembro, a juíza Patrícia Birchal Becattini autorizou o depósito judicial e determinou a inclusão do Ministério Público do Trabalho no processo como fiscal da lei, por envolver cerca de 2.500 empregados. No dia seguinte ao depósito judicial, V.tal, NIO e a Federação Livre protocolaram pedido de tutela provisória de urgência, solicitando que parte do valor fosse imediatamente liberado à Serede para o pagamento da folha de setembro.

O pedido na Justiça ressaltava que “o salário possui natureza alimentar, sendo essencial à subsistência do trabalhador e de sua família” e alertava para o risco de dano caso o pagamento não ocorresse até 5 de outubro. A petição ainda afirmava que, durante mediação no TST, a Serede sinalizou que poderia usar parte do valor para pagar fornecedores, o que motivou o depósito judicial.

A movimentação no TRT ocorreu em meio a um impasse sobre o encerramento do contrato entre V.tal e Serede, previsto para 30 de setembro. À época, as federações que representam os trabalhadores publicaram uma nota de repúdio, criticando a condução do processo e a insegurança enfrentada pelos empregados. Ainda a época, segundo a FENATTEL (José Roberto Silva), a decisão da V.tal de romper o contrato “escancarou uma crise sem precedentes, deixando a empresa [Serede] impossibilitada de honrar suas obrigações trabalhistas”.

Nesta sexta-feira, 3/10, o presidente da Federação Livre, Luiz Antônio Silva Souza, adiantou ao TeleSíntese, que este valor de aproximadamente R$ 57 milhões, “voltou para a V.tal.”

Em nota, nesta sexta, a Serede, “reafirmando seu compromisso e respeito com todos os colaboradores, informa que, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, empenhou todos os esforços necessários para garantir a regularidade dos pagamentos. Dessa forma, comunicamos que os salários estão sendo processados e o pagamento será realizado no 5º dia útil de outubro, na próxima segunda-feira, ao longo do dia.”