Modelo white label prevê que provedores lancem planos móveis sob sua própria marca em cidades de menor porte

A iez!, operadora móvel com licença da Anatel para atuar em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, anunciou durante a Futurecom 2025 uma parceria estratégica com a TIP Brasil, fornecedora nacional de soluções para provedores regionais. A iniciativa inaugura um modelo para ISPs ofertarem planos 5G sob sua própria marca, em regime white label.

Voltada especialmente a cidades de menor porte, a proposta prevê a construção de infraestrutura compartilhada, com o core de rede, frequências e engenharia providos pela iez!, enquanto a TIP Brasil será responsável pela integração sistêmica e operação comercial. Já o provedor regional manterá o relacionamento com o cliente, a identidade da marca e a gestão local da operação.

Segundo Carlos Eduardo Rattis, Head de MVNO da TIP Brasil, o objetivo é posicionar os ISPs no centro da transformação digital por meio da mobilidade. “O provedor passa a combinar fibra e rede móvel no mesmo combo, reduzindo churn, explorando soluções como FWA e preparando o terreno para aplicações como cidades inteligentes e IoT”, afirma.

Solução mira cidades fora do radar das grandes operadoras

A estratégia mira localidades onde as grandes operadoras não investem em infraestrutura móvel robusta. A proposta é que os ISPs ofereçam ao cliente uma experiência equivalente à da rede fixa, com conectividade contínua nas ruas, no trabalho e em deslocamento.

Diogo Câmara, diretor executivo da iez!, destaca que o modelo devolve o protagonismo ao provedor local. “Estamos inaugurando um modelo disruptivo, que permite ao ISP transformar sua presença em conectividade contínua. O futuro da mobilidade nasce no interior, com os provedores regionais”, afirma.

A estimativa é que o retorno sobre o investimento ocorra entre um e dois anos, com o suporte técnico e regulatório da TIP e da iez! garantindo a operação.

O lançamento oficial da parceria ocorreu na Futurecom 2025, em São Paulo, com o anúncio da ampliação da cobertura 5G da iez! nos três estados onde possui licença: Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A TIP Brasil, fundada em 2010, contabiliza mais de 400 MVNOs credenciados, 400 mil chips fabricados e presença em 4 mil municípios. Já a iez! posiciona-se como uma operadora regional focada na interiorização da infraestrutura móvel sob medida, com ênfase em autonomia e escalabilidade para os ISPs.