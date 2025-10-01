TechEnabler adota um modelo de negócios baseado em revenue share e investe também na expansão do atendimento corporativo

Criada em 2020 por três engenheiros com ampla experiência em grandes operadoras globais, a TechEnabler nasceu com a missão de tornar as redes mais inteligentes e rentáveis. Segundo Álvaro Aquino, CEO e fundador, a empresa surgiu para oferecer visibilidade e controle das infraestruturas de provedores de internet e operadoras, além de habilitar novas fontes de receita com serviços de valor agregado.

“Desde o início, trabalhamos para que nossos clientes tivessem mais eficiência operacional e, ao mesmo tempo, pudessem ampliar a rentabilidade de suas redes”, destacou Álvaro.

Observabilidade e segurança com IA

O executivo explica que a companhia integra inteligência artificial às suas soluções de observabilidade avançada e cibersegurança, permitindo identificar falhas, diagnosticar a causa raiz e até executar correções de forma automática, reduzindo erros humanos e acelerando o tempo de resposta.

“O futuro é minimizar cada vez mais a intervenção humana, deixando que os profissionais se concentrem em estratégias de crescimento, enquanto a IA cuida das tarefas repetitivas e críticas”, disse.

White label e mercado corporativo

Para ISPs e operadoras, a TechEnabler adota um modelo de negócios baseado em revenue share. Toda a tecnologia é oferecida em portais e dashboards automatizados, em formato white label, permitindo que os provedores revendam serviços de valor agregado para seus clientes.

No mercado corporativo, a empresa atende organizações com redes complexas, oferecendo relatórios gerenciais e camadas de segurança integradas em uma mesma plataforma. Nos últimos dois anos, a TechEnabler ampliou sua presença para países como México, Argentina, Uruguai, Chile, Panamá, Colômbia e Guatemala, além de manter uma subsidiária na Califórnia (EUA).

A infraestrutura própria também cresce, com centros de tráfego em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Baixada Santista, Brasília e outras localidades em implantação. “Nosso foco é sempre a necessidade do cliente. A operação de um provedor ou de uma grande corporação é cada vez mais complexa, e nossa tecnologia chega justamente para automatizar, proteger e gerar eficiência”, concluiu Álvaro.