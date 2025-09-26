TechEnabler amplia oferta de segurança e soluções como serviço

A utilização da Inteligência artificial e seu DNA de integradora de sistemas permitem à TechEnabler uma rápida expansão de seu portfólio, favorecendo a orquestração de serviços de rede

A TechEnabler, já com presença consolidada como provedora de defesa contra os ataques de negação de serviço para operadoras e para os principais ISPs do País, passa a oferecer serviços anti-DDoS para redes corporativas. Ao mesmo tempo, amplia seu portfólio de ofertas, tanto para o mercado de telecomunicações como para o empresarial, fornecendo novos serviços baseados em IA, facilmente orquestráveis em benefício dos negócios.

A exemplo do que acontece com a proteção anti-DDoS, as operadoras e ISPs poderão levar esses novos serviços a seus clientes em regime white-label. E, no caso do mercado corporativo, eles podem ser customizados de acordo com as necessidades de cada empresa.

Para empresas de todos os segmentos, além da defesa contra os ataques DDoS, a TechEnabler é capaz de entregar segurança fim a fim, que se estende até o gerenciamento de dispositivos.

Novas tecnologias, novo cenário de expansão

A TechEnabler é um MSSP independente de operadoras ou de fornecedores de tecnologia. A vantagem dessa independência é a garantia, para o cliente, de que seus interesses e as informações relativas à sua rede, tráfego, ameaças e dados estejam protegidas da possibilidade de vazamento para a concorrência, potencializando possíveis questões de negócio.

Posicionando-se dessa forma e oferecendo consultoria permanente como parte do contrato com seus clientes – além de suporte técnico 24×7 por meio de centros operacionais de segurança próprios – a TechEnabler conquistou expressiva presença no mercado brasileiro, contando com a maioria dos 10 mais importantes ISPs do País como clientes e parceiros de negócio. Parceiros porque parte desses clientes, ao prover trânsito para ISPs locais, estendem a eles, em regime white label, a proteção contra DDoS da TechEnabler.

O passo natural para a expansão da empresa foi a oferta do anti-DDoS-as-a-Service para o mercado latino-americano, visando inicialmente as operadoras e ISPs. Agora, a TechEnabler parte também para o mercado de defesa das redes e proteção aos usuários, com uma significativa expansão de seu portfólio de serviços graças à implementação de ofertas criadas com o auxílio de sistemas baseados em IA.

“A Inteligência Artificial veio trazendo mudanças e aprimoramentos também em nossa área, favorecendo a orquestração de serviços de rede de uma forma que não imaginávamos ser tão rápida. Tendo em nosso DNA a integração de sistemas, percebemos o potencial para a criação de novos serviços a partir de sistemas IA, e é dessa forma que estamos desenvolvendo implementações capazes de contribuir para a produtividade das empresas de maneira espetacular”, diz o CEO da TechEnabler, Álvaro Aquino.