Operadora vai oferecer até quatro meses gratuitos do serviço e avaliar expansão da parceria com a OpenAI. Acordo ainda não prevê faturamento por parte da Claro para o ChatGPT Plus no Brasil.

A Claro anunciou hoje, 4 de setembro de 2025, uma parceria com a OpenAI pela qual dá acesso à versão paga do ChatGPT a seus clientes. Pelo acordo, usuários que contratarem o plano convergente Claro Multi — que reúne banda larga, serviço móvel e TV por assinatura — poderão resgatar, no aplicativo Minha Claro, um voucher de até quatro meses gratuitos de ChatGPT Plus.

Além disso, todos os planos móveis passam a contar com franquias adicionais de dados para uso do ChatGPT, sem descontar da franquia principal. No pré-pago, por exemplo, uma recarga de R$ 30 dará acesso a 15 GB de internet, dos quais 3 GB são dedicados a ChatGPT e YouTube.

Com o acordo, a operadora começa a testar a demanda do brasileiro por produtos de valor agregado ligados à IA generativa. O Brasil já é o terceiro país que mais utiliza o ChatGPT, com mais de 50 milhões de usuários e cerca de 140 milhões de mensagens trocadas diariamente, de acordo com dados apresentados pela operadora durante a coletiva de imprensa, realizada em São Paulo.

Modelo de negócio e exclusividade

O acordo, descrito pelas empresas como preliminar, não envolve o faturamento imediato do ChatGPT Plus no Brasil pela Claro. A empresa de tecnologia segue com sistema próprio para receber os assinantes, dependente de cartão de crédito. Após o período promocional de quatro meses, a assinatura será contratada diretamente pelo usuário junto à desenvolvedora, sem intermediação da operadora.

Uma característica do acordo é a exclusividade. A Claro não poderá firmar parcerias do tipo com outras empresas de inteligência artificial, e a OpenAI não poderá fechar acordos semelhantes com outras operadoras de telecomunicações no país, por um prazo não revelado.

“Essa é uma parceria que começa como uma oferta comercial, mas a ideia é evoluir para uma colaboração de longo prazo, que pode envolver também áreas como data centers e aplicações internas”, afirmou Rodrigo Marques, CEO da Claro.

Os resultados dessa primeira etapa serão avaliados a fim de levar à definição de ampliação do acordo. Entre as possibilidades discutidas estão o uso de inteligência artificial em atendimento ao cliente e em recomendações de conteúdo nos serviços de TV, obserou o CMO da Claro, Márcio Carvalho.

A OpenAI também sinalizou interesse em expandir o uso da tecnologia no Brasil. “Essa colaboração com a Claro vai permitir que ainda mais brasileiros utilizem a tecnologia para resolver problemas do dia a dia”, afirmou Nicolas Andrade, diretor da OpenAI no Brasil.