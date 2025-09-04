Claro anuncia 5.5G em arenas, Wi-Fi 7 e nova TV Box

A Claro anunciou nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, um conjunto de inovações em suas ofertas de conectividade fixa e móvel, além de novidades em TV por assinatura. A operadora apresentou a chegada da tecnologia XGS-PON à sua rede de fibra, com capacidade de até 10 Gbps, acompanhada do Wi-Fi 7 nos roteadores fornecidos ao cliente, a estreia da rede 5.5G em arenas e grandes eventos e um novo modelo de Claro Box TV, desenvolvido em parceria com a dinamarquesa Bang & Olufsen, com som Dolby Atmos e sistema de speakers surround sem fio.

Segundo o CMO da Claro, Márcio Carvalho, a empresa já está pronta para oferecer velocidades de até 10 Gbps por meio da combinação de XGS-PON e Wi-Fi 7. Os novos equipamentos permitem conexões de alta velocidade com baixa latência, voltadas a residências que concentram múltiplos dispositivos conectados, inclusive aplicações de games e upload de arquivos pesados. Apesar do anúncio, a operadora não divulgou preços nem roadmap comercial imediato para as novas ofertas, alegando que ainda há poucos dispositivos compatíveis no mercado, e diz que a instalação será feita conforme a demanda dos clientes.

Novo Claro Box TV

No segmento de entretenimento, a operadora apresentou um novo modelo do Claro Box TV, agora acompanhado de um kit de áudio batizado Sound Box, desenvolvido em parceria com a Bang & Olufsen. O equipamento combina uma caixa principal com dois alto-falantes adicionais para som surround. O equipamento não utiliza fios e utiliza tecnologia sonora Dolby Atmos. A proposta é reforçar a experiência de consumo de conteúdo em casa, somando o hub de aplicativos de streaming e canais lineares já integrados ao Claro Box TV a uma experiência de áudio mais sofisticada, segundo Carvalho.

5.5G em arenas e grandes eventos

Na rede móvel, a Claro anunciou a ativação da tecnologia 5.5G, também chamada 5G Advanced, em locais de grande concentração de público, como o Allianz Parque, a Neo Química Arena, o Autódromo de Interlagos e a Arena BRB, em Brasília.

O objetivo é melhorar a experiência de usuários em shows e eventos esportivos, com maior capacidade de upload e possibilidade de novas aplicações, como transmissão de vídeo ao vivo por influenciadores e emissoras conectadas via rede móvel. As redes nas arenas são implantadas pela própria Claro, e usam equipamentos dos fornecedores de rede tradicionais da companhia: Ericsson, Huawei e Nokia.

De acordo com a operadora, o 5.5G será aplicado de forma pontual, onde houver concentração de público e aparelhos compatíveis, não interferindo nos planos de expansão do 5G tradicional. O uso do 5.5G, assim como do Wi-Fi 7 atrelado a planos XGS-Pon, dependerá de o cliente ter um celular compatível.