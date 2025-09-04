AbraCloud elege nova diretoria

Associação de empresas de cloud e infraestrutura mantém Roberto Bertó na presidência, mas cria novas diretorias voltadas a inteligência artificial, cloud native e formação técnica

A Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud (AbraCloud) iniciou em 1º de setembro o novo ciclo de gestão 2025-2027. A entidade, fundada em 2007, reelegeu Roberto Bertó, CEO da Under Servers & Datacenters, para mais um mandato na presidência e promoveu mudanças significativas na sua estrutura de governança, com o objetivo de ampliar a representatividade e fortalecer a competitividade do setor de computação em nuvem no país.

A partir deste mandato, a AbraCloud passa a contar com dez diretorias, que serão responsáveis por 22 iniciativas estratégicas. O número é o dobro do período anterior, quando havia cinco diretorias. Entre as novidades estão áreas dedicadas a cloud native, inteligência artificial e formação técnica, além de diretorias jurídicas e técnicas.

Novas frentes de atuação

A atualização da estrutura inclui a criação de diretorias adjuntas especializadas, com o objetivo de dar maior peso a temas técnicos e regulatórios. A diretoria de Cloud Native será ocupada por Pedro Schirmer, da Audaks, enquanto a de Inteligência Artificial ficará sob responsabilidade de Leonardo Salgado da Silveira, da Adentro. Também foram definidos Marcio Perin (SBA Edge) para a área Técnica e Cristiane Moncau (LWSA) para a Jurídica.

As diretorias estatutárias permanecem com Roberto Bertó (Presidência), Alexandro Nanni Castelli (Comunicação), Marcio Lacs (Relações Institucionais), Leonardo Salgado da Silveira (Administração e Finanças) e Rafael Fonseca (Associados).

Foco estratégico até 2027

Entre as prioridades anunciadas para o triênio estão o avanço das certificações de segurança, o desenvolvimento de soluções Kubernetes nacionais e a promoção de uma inteligência artificial soberana. Outro eixo de trabalho será a expansão dos programas de capacitação e formação técnica para profissionais do setor.

A AbraCloud também pretende fortalecer sua interlocução com governo e mercado por meio de iniciativas de relações governamentais e campanhas institucionais. O objetivo é consolidar o papel da associação como articuladora de projetos que reforcem a competitividade da indústria de cloud e edge computing no Brasil.

Com a nova diretoria empossada, a entidade abre um ciclo voltado à inovação, à especialização técnica e ao fortalecimento institucional, em linha com a crescente demanda por serviços de nuvem e infraestrutura digital no país. (Com assessoria de imprensa)