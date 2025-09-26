Ascenty lança marketplace B2B

A Ascenty anunciou a expansão de sua operação com foco em interconectividade, lançamento de soluções B2B para provedores e novos investimentos em infraestrutura física no Brasil e no Chile. A empresa lançou o Service Directory, marketplace voltado a provedores de serviços digitais, e detalhou avanços no portfólio de data centers.

O Service Directory é uma plataforma para compra e venda de serviços digitais, integrada ao ServiceFabric, solução de orquestração da Digital Realty, fundo controlador da empresa. O sistema permite conexões automatizadas, sem necessidade de intervenção manual, com foco em agilidade e escalabilidade para empresas de tecnologia, telecom e cloud.

Segundo a companhia, a operação é sustentada por uma rede carrier neutral de 4.000 km de fibra óptica própria, que conecta seus data centers às principais operadoras, ISPs, pontos de troca de tráfego, cabos submarinos e provedores de nuvem pública.

Infraestrutura digital

Além do empenho no B2B, a Ascenty está em expandindo seu portfólio no Brasil com o data center SPO05, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. A unidade será construída em um terreno que já abriga os sites SPO07 e SPO08, e está integrada à infraestrutura de rede da empresa, conectando nuvens, ISPs, empresas e sistemas corporativos com baixa latência.

No Chile, foi inaugurado o terceiro data center da companhia no país, o SCL03, localizado em Santiago. A nova unidade tem 16 MW de capacidade e 8 mil m² de área construída, elevando para 42 MW a potência instalada total da empresa no país.

A estratégia de expansão da Ascenty dialoga com o ambiente regulatório em evolução no Brasil, que prevê a criação do ReData, regime fiscal especial para data centers em análise no governo federal. A proposta inclui contrapartidas em pesquisa, desenvolvimento e inovação para empresas que operam esse tipo de infraestrutura crítica. (Com assessoria de imprensa)