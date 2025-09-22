Pagamentos finais da V.tal à Serede vão direto para trabalhadores

A V.tal anunciou que viabilizou um acordo de mediação que assegura o pagamento de verbas rescisórias aos 2.500 trabalhadores da Serede, empresa de serviços ligada à Oi que prestava atividades de instalação e manutenção de rede. O entendimento foi possível após a V.tal apresentar uma proposta para que os valores das últimas faturas devidas à Serede fossem repassados diretamente aos empregados, por meio dos sindicatos ou de uma conta escrow (conta de custódia). O acordo foi fechado hoje, 22, em mediação.

Pelos termos do acordo, mais de 1.100 profissionais da Serede serão absorvidos pelas empresas que assumiram os contratos de serviços de campo da V.tal. Outros 700 permanecerão na operação de cobre ainda mantida pela Serede. Além disso, será criado um banco de talentos para que os trabalhadores desligados possam ser recontratados conforme novas demandas.

Nos contratos assinados com as prestadoras, a V.tal incluiu cláusula que prevê a prioridade de contratação de empregados desligados da Serede.

Desdobramento de impasse trabalhista

A mediação ocorre após meses de impasse desde a decisão da V.tal de não renovar o contrato com a Serede. A mudança abriu espaço para a diversificação de fornecedores de serviços de instalação e manutenção de rede, mas deixou em aberto a situação dos trabalhadores vinculados à empresa.

Com o novo acordo, a V.tal afirma reafirmar seu compromisso social e jurídico como Unidade Produtiva Isolada (UPI) independente da Oi, colaborando com as negociações envolvendo os trabalhadores.

No material divulgado, a V.tal crítica a posição do acionista minoritário da Oi em relação aos trabalhadores da Serede: “A atuação da V.tal reafirma seu compromisso social e jurídico como UPI independente da Oi que tem colaborado com todas as frentes de negociação. A PIMCO, principal acionista da Oi, continua ausente das mesas decisivas”, escreve a empresa em nota.