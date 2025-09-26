Federações pedem uso de R$ 56,7 mi para pagar salários da Serede

Valor foi depositado em ação de consignação no TRT-10; federações criticam judicialização do caso e cobram garantias da Oi para rescisões de cerca de 2.500 empregados

A V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações, junto com a NIO (Client Co Serviços de Rede Nordeste), depositou R$ 56,7 milhões na Justiça do Trabalho nesta semana e pediu autorização para que parte do valor seja usado para pagar a folha de salários de setembro da Serede – Serviços de Rede, empresa do grupo Oi. O pedido foi feito em conjunto com uma das federações de trabalhadores da Serede, a Federação Livre (FITT/Livre), e tramita na 8ª Vara do Trabalho de Brasília (TRT-10).

Protesto de ex-trabalhadores da Serede em frente ao TJ-RJ (8 de julho de 2025, arquivo pessoal)
Protesto de ex-trabalhadores da Serede em frente ao TJ-RJ (8 de julho de 2025, arquivo pessoal)

O valor foi transferido como parte de uma ação de consignação em pagamento, ajuizada no dia 24 de setembro. Segundo a petição inicial, a V.tal alega que tem esse montante a pagar à Serede por contratos de prestação de serviços, mas enfrenta “fundada dúvida” sobre a destinação do dinheiro, devido à recuperação judicial da Serede e ao risco de não pagamento de verbas rescisórias aos trabalhadores.

Em despacho de 25 de setembro, a juíza Patrícia Birchal Becattini autorizou o depósito judicial e determinou a inclusão do Ministério Público do Trabalho no processo como fiscal da lei, por envolver cerca de 2.500 empregados. Os réus, incluindo a Serede e federações trabalhistas, têm 15 dias para apresentar defesa.

Pedido de urgência para pagar folha

No dia seguinte ao depósito, V.tal, NIO e a Federação Livre protocolaram pedido de tutela provisória de urgência, pedindo que parte do valor seja imediatamente liberado à Serede para o pagamento da folha de setembro. O requerimento pede que a empresa informe, em até 24 horas, o valor exato da folha e comprove posteriormente o uso correto dos recursos.

O pedido ressalta que “o salário possui natureza alimentar, sendo essencial à subsistência do trabalhador e de sua família” e alerta para o risco de dano caso o pagamento não ocorra até 5 de outubro. A petição ainda afirma que, durante mediação no TST, a Serede sinalizou que poderia usar parte do valor para pagar fornecedores, o que motivou o depósito judicial.

A movimentação no TRT ocorre em meio a um impasse sobre o encerramento do contrato entre V.tal e Serede, previsto para 30 de setembro. As federações que representam os trabalhadores publicaram uma nota de repúdio, criticando a condução do processo e a insegurança enfrentada pelos empregados.

Segundo a FENATTEL (José Roberto Silva), a decisão da V.tal de romper o contrato “escancarou uma crise sem precedentes, deixando a empresa [Serede] impossibilitada de honrar suas obrigações trabalhistas”. A nota afirma que os trabalhadores ainda estão formalmente contratados, sem aviso prévio, e alerta que, com o fim do contrato, os serviços prestados à V.tal poderão ser interrompidos.

As federações exigem que a Oi/Serede garanta o pagamento das verbas rescisórias e que a V.tal formalize compromissos com a manutenção de empregos. Também cobram que a ação de consignação seja retirada e substituída por diálogo com os trabalhadores.

Por nota, a Oi diz que deseja uma solução e acusa a V.tal de criar o conflito. “A Serede/Oi informa que vem buscando solucionar o impasse criado pela V.tal/ BTG que rompeu abruptamente contrato com a Serede e, sem qualquer justificativa, creditou os valores correntes de faturas por serviços já prestados como depósito judicial. A companhia sempre pagou e vem pagando em dia todos os direitos trabalhistas e o depósito judicial feito pela V.tal prejudica o fluxo de caixa já sensível. É crucial reiterar que nosso objetivo é buscar uma solução justa para todos, respeitando os direitos dos colaboradores”, afirmou.

 

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 71