ReData: Governo lança Política Nacional de Datacenters e envia MP ao Congresso

Governo lança ReData e envia MP ao Congresso para reduzir custos de datacenters, atrair investimentos e ampliar soberania digital no Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 17 de setembro, o lançamento da Política Nacional de Datacenters (ReData). O programa será encaminhado ao Congresso, nesta quinta, 18, por meio de medida provisória, com o objetivo de atrair investimentos, reduzir custos de serviços digitais, descentralizar a infraestrutura e ampliar a soberania tecnológica do país.

Foto: Cerimônia de lançamento do ReData e encaminhamento de MP ao Congresso
Foto: Cerimônia de lançamento do ReData e encaminhamento de MP ao Congresso

Atualmente, segundo o governo, apenas 40% dos dados gerados no Brasil são processados em território nacional. O restante segue para processamento no exterior, o que gera custos adicionais e limitações para a proteção de dados. A iniciativa pretende reverter esse quadro com a criação de condições para instalação de datacenters no país, alinhados a padrões de sustentabilidade.

Governo encaminha ReData ao Congresso por meio de MP

Durante cerimônia de lançamento no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que o ReData dialoga com a economia digital e a atração de investimentos.

“Nós queremos trazer os data centers para o Brasil, processar o serviço a um preço barato para os brasileiros, para as empresas, para as universidades e hospitais. Queremos esses dados processados no Brasil”, afirmou.

Haddad ressaltou ainda que a medida busca criar regras claras e exigir compromissos ambientais dos investidores. “Estamos falando de energia verde, pouca utilização de água e tecnologia moderna que recicla recursos para evitar desperdícios. Há uma série de requisitos que passaremos a exigir nesse tipo de investimento”, completou.

O presidente Lula enfatizou que a soberania digital não significa fechamento do mercado. “Conquistar a soberania digital não significa se isolar do mundo, criar barreiras ou fechar portas. Significa fortalecer o ecossistema digital brasileiro mais aberto a empresas estrangeiras dispostas a investir no Brasil. Essas empresas serão sempre bem-vindas, desde que cumpram a legislação brasileira”, disse.

Entre os eixos da política estão a desoneração de equipamentos de tecnologia da informação, estímulo ao uso de componentes nacionais, exigência de energia renovável e carbono zero, fomento à pesquisa com aplicação de 2% dos investimentos em P&D e reserva de 10% da capacidade instalada para o mercado interno. Também está prevista a redução de contrapartidas para empreendimentos localizados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de modo a incentivar a desconcentração regional.

O governo avalia que o ReData permitirá reduzir a latência e os custos de serviços digitais, ampliar a resiliência das redes e criar capacidade local para aplicações de inteligência artificial. Lula afirmou que a meta é inserir o Brasil de forma mais competitiva no mercado internacional. “Ao impulsionar os datacenters, o Brasil impulsiona toda a nossa cadeia digital. Nossa meta é fazer do Brasil um grande exportador não apenas de commodities, mas também de inteligência, pesquisa e inovação tecnológica”, concluiu.

Governo: Principais eixos do ReData

Desoneração do investimento (TIC) – Zera impostos federais sobre servidores, armazenamento, rede, refrigeração e outros equipamentos de datacenter. Resultado: reduz o custo inicial, viabiliza mais projetos e antecipa efeitos da reforma tributária.

Fortalecimento das cadeias de TICs – Estimula uso de componentes fabricados no Brasil ao isentar de imposto de importação apenas aqueles que não têm similar nacional.

Sustentabilidade como regra – Exige energia 100% renovável ou limpa, baixo consumo de água e carbono zero desde o início, com metas e comprovação. Resultado: Datacenters mais limpos, eficientes e alinhados a padrões globais.

Fomento à inovação – Empresas beneficiadas terão de aplicar 2% de seus investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento no país (universidades, centros de pesquisa, startups). Resultado: novas soluções em eficiência, IA, segurança e gestão de dados geradas no Brasil.

Foco no mercado nacional (reserva de 10%) – Garante que pelo menos 10% da nova capacidade fique disponível para uso no Brasil. Resultado: serviços mais próximos do usuário, com menos latência, maior confiabilidade e custos mais baixos para empresas, governo e cidadãos.

Desconcentração regional – A medida estimula a desconcentração regional, reduzindo as contrapartidas para investimentos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

*Com informações do Planalto 

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 64