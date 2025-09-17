Estatal quer estruturar novo Sistema de Gestão em plano de continuidade; contribuições de empresas interessadas podem ser enviadas até 17 de outubro

A Telebras abriu consulta pública para coletar subsídios de mercado com vistas à futura contratação de uma consultoria especializada em Gestão de Continuidade de Negócios (GCN). A iniciativa envolve também uma Solicitação de Informações (Request for Information – RFI), e está aberta a contribuições até o dia 17 de outubro de 2025.

Segundo o edital da RFI, a estatal busca implantar um Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN) com foco na resiliência operacional, resposta a crises e manutenção da prestação de serviços em situações de interrupção.

Escopo inclui BIA, PCN e PRD

O escopo definido abrange desde a revisão da política de GCN e avaliação de riscos até a elaboração do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e de planos auxiliares como:

Plano de Ação de Emergência (PAE);

Plano de Contingência Emergencial (PCE);

Plano de Recuperação de Desastres (PRD);

Plano de Continuidade Operacional (PCP);

Plano de Administração de Crises e Comunicação (PCC).

A consultoria deverá ainda conduzir análises de impacto nos negócios (BIA), definir estratégias de continuidade e realizar treinamentos e simulações internas.

Reação a eventos críticos

De acordo com a Telebras, a contratação de plano de continuidade visa fortalecer a capacidade de resposta diante de cenários como ataques cibernéticos, eventos climáticos extremos, restrição de pessoal e interrupções operacionais. A estatal destaca que o modelo permitirá definir prioridades de recuperação, estimar tempos máximos toleráveis de interrupção (MTPD) e estabelecer objetivos de tempo de recuperação (RTO).

A proposta é que o SGCN atue como base para identificar processos críticos, vulnerabilidades e interdependências operacionais, promovendo a continuidade dos serviços prestados e a proteção da reputação institucional.

A RFI servirá apenas como base para definir requisitos técnicos de eventual licitação. A íntegra dos documentos está disponível na seção de Audiências e Consultas Públicas do site da estatal.