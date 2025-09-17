Brisanet atinge 644 mil acessos móveis

A Brisanet adicionou 38,6 mil acessos móveis e 8.260 novas conexões de banda larga em agosto de 2025, encerrando o mês com 644.182 chips ativos e 1.534.268 residências conectadas em sua operação fixa. Os dados constam no relatório operacional mensal da companhia, divulgado nesta terça-feira, 17 de setembro.

Com atuação em todos os nove estados do Nordeste, a operadora mantém 158 municípios atendidos com rede FTTH (fibra até a residência) e cobertura potencial de 7,1 milhões de domicílios (HPs). O índice de “take-up” — proporção entre casas conectadas e casas passadas — ficou em 20,9% no mês.

Do total de conexões fixas, 1.496.084 são em fibra óptica e 38.184 em FWA (acesso fixo via rede móvel), esta última tecnologia que segue em expansão. A rede da companhia conta com 4.744.381 portas instaladas.

No segmento móvel, a Brisanet opera com frequências de 2,3 GHz e 3,5 GHz adquiridas no leilão de 2021 e ampliou sua cobertura para 289 municípios em agosto, quatro a mais do que no mês anterior. A população potencialmente atendida com os serviços móveis (4G/5G) alcançou 14.090.000 pessoas, um acréscimo de 150 mil habitantes na comparação com julho. São pessoas que vivem nas áreas de cobertura da empresa.

Na variação anual, a base de acessos móveis da Brisanet cresceu 235,3%, saltando de 192.100 em agosto de 2024 para os atuais 644.182 chips ativos. No mesmo período, a banda larga fixa avançou 10,6%.

A Agility Telecom, rede de franquias do grupo Brisanet voltada para pequenos municípios e áreas rurais, encerrou agosto com 60 franqueados e uma base de 138.688 clientes. Considerando as operações diretas e franqueadas, a companhia se aproxima de 1,7 milhão de acessos fixos em toda a região Nordeste.