Brisanet planeja fechar 2025 com 2 mil torres próprias

Operadora afirma que rede móvel estará “madura” até o fim do ano e mantém guidance de R$ 700 milhões em CAPEX

A Brisanet detalhou nesta quarta-feira, 13 de agosto, em conferência com analistas e investidores, que pretende encerrar 2025 com mais de 2 mil torres próprias de 5G construídas e operando no Nordeste. O CEO José Roberto Nogueira afirmou que toda a implantação está sendo feita de forma verticalizada — desde projeto e licenciamento até instalação, drive tests e ativação —, modelo que considera incomum no mercado e que, segundo ele, deixará a operação “madura” até o final do ano.

Atualmente, a rede móvel da empresa cobre cerca de 14 milhões de habitantes, mas 12 milhões estão em áreas já liberadas para venda devido ao intervalo entre construção e ativação comercial. O executivo destacou que esse “delay” tende a diminuir gradualmente.

O plano de expansão inclui novas capitais, com Teresina já 100% coberta e Maceió prestes a ser ativada, além de cidades médias e eixos rodoviários como Juazeiro-BA a Petrolina-PE.

Combo fibra + móvel e desempenho

Desde 1º de julho, a Brisanet passou a oferecer faturamento conjunto de banda larga fixa e serviço móvel, com o objetivo de aumentar a fidelização e reduzir o churn, especialmente no pré-pago. O segundo trimestre registrou queda no churn da banda larga para 2,16%, após investimentos em monitoramento individualizado e manutenção preventiva, que reduziram em até 50% as chamadas para o call center.

A receita do móvel cresceu 50% na comparação trimestral, enquanto o ticket médio da banda larga segue próximo de R$ 80, patamar superior ao de pequenos provedores regionais, estimado em R$ 50.

O CAPEX do semestre somou R$ 485 milhões, 61% destinado ao 5G e 29% à rede fixa. A companhia manteve o guidance de R$ 700 milhões para 2025, com desaceleração no segundo semestre. A alavancagem está entre 2,0 e 2,5 vezes EBITDA, apoiada em linhas de financiamento de longo prazo do BNDES e BNB. A dívida líquida está em R$ 1,6 bilhão, mas a gestão ressalta que, sem o investimento no 5G, teria caixa líquido.

Próximos passos

A partir de 2026, a Brisanet planeja iniciar operações no Centro-Oeste, construindo rede em 120 cidades ao longo de quatro anos, por meio de parcerias regionais.

A empresa também confirmou interesse no leilão do 700 MHz, avaliando que, desta vez, o valor e as obrigações são adequados se comparado com o que foi colocado à venda pela Anatel em 2021.

Para Nogueira, a aposta no 5G é estratégica diante da expectativa de aumento exponencial na demanda por dados, impulsionada por inteligência artificial, data centers e aplicações de edge computing.