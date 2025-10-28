NVIDIA se torna acionista da Nokia de olho em IA e redes

Aliança envolve desenvolvimento conjunto de soluções AI-RAN e integração de infraestrutura de data centers. NVidia vai comprar US$ 1 bilhão em ações da Nokia, equivalente a 2,9% do capital social.

A Nokia anunciou hoje, 28 de outubro de 2025, que a NVIDIA fará um investimento de US$ 1 bilhão (equivalente a €0,86 bilhão) na companhia, por meio da subscrição de 166,3 milhões de novas ações. O acordo faz parte de uma parceria estratégica entre as duas empresas para desenvolver soluções de conectividade e inteligência artificial, com foco em redes 5G, 6G e infraestrutura de data centers.

Segundo a Nokia, o preço de subscrição foi fixado em US$ 6,01 (€5,16) por ação, com base na taxa de câmbio de referência de 27 de outubro de 2025. Após a operação, a NVIDIA passará a deter 2,9% do capital social da Nokia. A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da fabricante finlandesa com base na autorização concedida pela assembleia geral de 29 de abril de 2025.

Foco em IA e evolução das redes

O investimento reforça o plano da Nokia de acelerar o desenvolvimento de softwares RAN (Radio Access Network) de 5G e 6G otimizados para a arquitetura da NVIDIA, além de ampliar sua presença em soluções de rede para data centers.

As empresas também concordaram em colaborar em soluções de rede para aplicações de IA e avaliar a incorporação de tecnologias ópticas e de comutação da Nokia na infraestrutura futura da NVIDIA.

A Nokia informou que os recursos obtidos com a emissão serão destinados à execução de sua estratégia de conectividade confiável para o “superciclo de IA” e para outros fins corporativos gerais.

A expectativa é que as novas ações sejam registradas no Trade Register da Finlândia em novembro e passem a ser negociadas nas bolsas de Helsinque, Paris e Nova York (na forma de American Depositary Shares) logo após a homologação.

Na semana passada a Nokia divulgou os resultados do terceiro trimestre do ano, com alta de receitas, e baixa nos lucros. A empresa faturou €4,83 bilhões no período, alta de 9% na comparação anual em base constante de moeda. O lucro operacional foi de €435 milhões, com margem de 9%, dois pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2024. O fluxo de caixa livre somou €0,4 bilhão, elevando o caixa líquido a €3 bilhões. O lucro líquido caiu 9%, para €324 milhões.