Scaleup Europe Fund terá aportes públicos e privados e começará a operar em 2026, com foco em tecnologias estratégicas como IA, semicondutores e biotecnologia.

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira, 28, a formação do Scaleup Europe Fund, fundo multibilionário voltado a impulsionar empresas europeias de tecnologia em estágio de crescimento. A iniciativa foi apresentada em Bruxelas com a participação de grandes investidores privados e do Banco Europeu de Investimentos (EIB), e integra a estratégia da União Europeia para consolidar a soberania tecnológica e reduzir a dependência de capital estrangeiro.

Durante o anúncio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o objetivo é garantir que “as melhores empresas da Europa escolham a Europa” para expandir seus negócios. “A Europa tem as ideias e o talento para construir as empresas mais inovadoras do mundo. Mas, à medida que crescem, precisamos assegurar que tenham os meios para investir e prosperar aqui mesmo. Empregos de qualidade e a competitividade europeia dependem disso”, declarou.

O fundo atuará como veículo de investimento privado e de mercado, com aportes da Comissão Europeia e de um grupo inicial de investidores, incluindo Novo Holdings, APG Asset Management, CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Wallenberg Investments, BGK, EIFO e fundações italianas ligadas ao Intesa Sanpaolo. O EIB Group também participa como investidor estratégico.

Segundo a Comissão, o Scaleup Europe Fund atenderá empresas europeias de setores considerados críticos — como inteligência artificial, tecnologias quânticas, semicondutores, robótica, energia, espaço, biotecnologia, tecnologias médicas, materiais avançados e agritech. O foco serão rodadas de investimento de grande porte, a partir de €100 milhões, em companhias com potencial de liderança global.

O fundo será administrado por uma gestora privada internacional, a ser selecionada por meio de chamada pública. O edital para escolha da administradora será lançado nos próximos meses, e a expectativa é que as primeiras operações ocorram na primavera de 2026. A Comissão e os investidores atuarão em igualdade de condições, com representação proporcional na governança do fundo.

A iniciativa decorre das recomendações do relatório Draghi, que apontou a escassez de capital de crescimento como um dos principais entraves para que startups europeias se tornem líderes mundiais. Com o Scaleup Europe Fund, a União Europeia pretende preencher essa lacuna de financiamento e evitar que empresas inovadoras busquem recursos fora do continente, o que, segundo a Comissão, acarreta riscos de relocação, perda de talentos e transferência de controle estratégico.

A Comissão Europeia avalia que o novo fundo contribuirá para equilibrar o cenário de investimentos globais, oferecendo uma alternativa europeia para o crescimento de empresas estratégicas.

Após a seleção da gestora, o fundo iniciará investimentos com capital público e privado em condições de mercado, priorizando companhias com base em Estados-membros da União Europeia. (Com assessoria de imprensa)