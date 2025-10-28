Vivo lança plano móvel para turistas estrangeiros

A Vivo lançou hoje, 28, o Vivo Tourist Plan, novo plano de telefonia voltado a turistas estrangeiros que visitam o Brasil. A oferta, totalmente digital, tem validade de 30 dias e inclui 25 GB de internet, ligações e SMS, com conexão 5G. O serviço pode ser contratado antes mesmo da chegada ao país, por meio do site da operadora, com jornada disponível em português, inglês e espanhol.

Em 2024, o país alcançou a marca recorde de 6.773.619 turistas estrangeiros, um crescimento de 14.6% em comparação a 2023. Os dados são do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal (PF).

Segundo a empresa, o plano foi desenvolvido para atender visitantes que buscam conectividade imediata durante a estadia. “Estamos vendo um crescimento expressivo de turistas estrangeiros no país que buscam uma experiência digital simples e confiável. Nem sempre as operadoras de origem disponibilizam roaming internacional e, quando o fazem, o serviço tende a ser caro. Nossa solução traz uma jornada totalmente pensada nesse estrangeiro: na língua dele, intuitiva, que pode ser contratada antes do embarque e que vai oferecer a conectividade de alta performance que os brasileiros já conhecem”, afirmou Flávia Carneiro, diretora de Marketing da Vivo.

A contratação exige um dispositivo compatível com eSIM, e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito internacional, mediante o número do passaporte. O plano da Vivo para os turistas estrangeiros custa R$ 55,00, podendo também ser adquirido presencialmente nas lojas Vivo em todo o território nacional.

Como parte da estratégia de divulgação, a empresa promove ativações nos aeroportos de Guarulhos e Brasília, além de campanhas em pontos de venda estratégicos em cidades turísticas. O serviço oferece ainda pacotes adicionais de dados, a partir de R$ 15,00, e créditos para chamadas e SMS internacionais, válidos por 30 dias após a compra. O plano não possui renovação automática, mas permanece ativo enquanto houver saldo válido. (Com assessoria de imprensa)