Amazon anuncia corte de 14 mil postos em reorganização global

A Amazon informou nesta terça-feira, 28 de outubro, que fará uma nova reorganização interna com a eliminação de aproximadamente 14 mil cargos corporativos em todo o mundo. A medida faz parte de um plano de reestruturação que, segundo a companhia, busca reduzir burocracia, remover camadas hierárquicas e realocar recursos para projetos considerados prioritários.

A decisão foi comunicada aos funcionários por Beth Galetti, vice-presidente sênior de Pessoas, Experiência e Tecnologia. Ela destacou que a empresa continuará contratando em áreas estratégicas, mesmo com o enxugamento do quadro geral. “As reduções que estamos compartilhando hoje são uma continuação do trabalho para nos tornarmos mais fortes, reduzindo camadas e realocando recursos para nossos maiores investimentos e para o que mais importa aos clientes”, escreveu Galetti.

De acordo com a executiva, os empregados afetados terão 90 dias para buscar novas posições dentro da própria empresa, dependendo das legislações locais. Aqueles que não forem realocados receberão apoio de transição, incluindo indenização, serviços de recolocação e manutenção temporária de benefícios de saúde.

A nota reforça que as mudanças seguem a diretriz estabelecida pelo CEO Andy Jassy no ano anterior, de fazer a Amazon operar “como a maior startup do mundo”, com foco em velocidade, autonomia e cultura de invenção. A companhia pretende continuar simplificando estruturas em 2026, ao mesmo tempo em que investe em áreas relacionadas à inteligência artificial e outras frentes tecnológicas consideradas essenciais para o futuro do negócio.

“Alguns podem se perguntar por que estamos reduzindo funções enquanto a empresa vai bem. O mundo está mudando rapidamente, e esta geração de IA é a tecnologia mais transformadora desde a internet”, escreveu Galetti, ao justificar a necessidade de operar de forma mais enxuta e com maior agilidade.

A Amazon emprega atualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas globalmente, entre funções corporativas e operacionais. O anúncio desta terça-feira dá continuidade ao processo de redução de despesas iniciado em 2023 e ampliado em 2024, quando a empresa já havia promovido cortes expressivos em divisões de varejo e computação em nuvem.