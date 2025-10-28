MCom e Brasil Digital 2030+ avançam em parceria para PNID

Nesta terça-feira, 28 de outubro, em Brasília (DF), representantes do Ministério das Comunicações (MCom) se reuniram com o movimento Brasil Digital 2030+ (BD30+) para discutir a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica voltado à ampliação da infraestrutura de conectividade e ao fortalecimento do letramento digital em comunidades ainda desassistidas do país, iniciativa que integra a construção do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID).

Foco no letramento digital e em resultados efetivos

A diretora da BD30+, Glória Guimarães, destacou o compromisso do movimento em apoiar o governo na implementação de políticas públicas de uso consciente e seguro da internet.

“Nossa ideia é coordenar e articular ações que catalisem rapidamente resultados efetivos, de forma conjunta, para a construção de um Brasil mais digital. O BD30+ está presente em todos os projetos que são pilares estratégicos de inclusão digital; estamos juntos em iniciativas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, ao ambiente de negócios e em todos os movimentos nos quais nossos associados contribuem ativamente — aqui, mais especificamente, com foco no PNID, que consideramos fundamental.”

Segundo Glória, o movimento entende que o letramento digital é essencial para o avanço do PNID e pretende contribuir com experiência prática e articulação multissetorial. Stanzani reforçou que as principais missões do MCom atualmente são infraestrutura e inclusão digital, pilares centrais da estratégia de transformação digital do país.

Ações integradas de conectividade e capacitação digital

Durante o encontro, o MCom apresentou as iniciativas do Governo Federal que já contribuem para a democratização do acesso à internet, como o Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico (PNDE), que contempla eixos de infraestrutura, segurança, habilidades digitais e acessibilidade financeira.

O diretor de Política Setorial do ministério, Juliano Stanzani, afirmou que a cooperação pode reforçar as ações em curso:

“Tivemos um momento muito relevante de troca de informações, objetivos e iniciativas voltadas à inclusão digital, especialmente ao letramento digital. Nosso objetivo, dentro do PNID, é que o Brasil continue aprimorando seus indicadores de capacitação digital. Nós buscamos a BD30 por se tratar de várias associações que se uniram para potencializar as iniciativas do governo já existentes no setor privado.”

Eixos do acordo de cooperação técnica

O Acordo de Cooperação Técnica proposto entre o MCom e a BD30+ prevê cinco frentes principais:

Plano Nacional de Letramento Digital como orquestrador: criação de uma estratégia unificada para o país; Monitoramento: centralização do acompanhamento dos indicadores de todas as iniciativas, com transparência; Convergência: mapeamento das ações existentes de letramento digital, identificando sinergias; Segurança digital: promoção da educação digital como ferramenta contra fraudes e desinformação; Unificação: consolidação dos esforços isolados em uma política nacional integrada.

Plano Nacional de Inclusão Digital

Coordenado pelo Ministério das Comunicações, em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, o PNID é uma das principais iniciativas do Governo Federal para reduzir desigualdades e democratizar o acesso à tecnologia no Brasil.

O Brasil Digital 2030+, por sua vez, é um movimento multissetorial que reúne representantes dos setores público e privado com o objetivo de promover o desenvolvimento digital sustentável. Um de seus pilares estratégicos é a Inclusão Social e Digital, alinhada ao Plano Nacional de Educação Digital (PNED). (Com assessoria de imprensa)