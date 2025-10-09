A onda da digitalização está remodelando o cenário de desenvolvimento da América Latina. De 30 de setembro a 2 de outubro, a Futurecom Brasil 2025, o maior e mais influente evento de comunicações e TI da América do Sul, foi realizado em São Paulo, e a FiberHome Communications, esteve presente. Com o tema “Conectando o Futuro Brilhante e Inteligente”, exibiu suas capacidades de inovação completa, desde a infraestrutura de rede até os níveis mais altos do setor, em duas áreas de exposição: “Digital Intelligence Foundation” e “Digital Intelligence Fusion”, injetando forte impulso à economia digital em expansão na América Latina. O ambiente animado da exposição atraiu inúmeros clientes e visitantes para discussões de negócios.

Por Lucas Dell’Aquilla – Branding

O Futuro com o Fnetlink da FiberHome – Crie uma Rede de Transmissão Óptica Minimalista e Ultralarga

Em resposta à necessidade urgente do Brasil por uma rede óptica com ultra capacidade e de alta confiabilidade”, a FiberHome Communications desenvolveu e introduziu equipamentos compactos no campo DWDM que suportam a primeira capacidade de transmissão de 1.6T do mundo; No campo DCI, lançou uma arquitetura desacoplada aberta com discos únicos de serviço de 800G e módulos ZR de 400G/800G, fornecendo a solução ideal para interconexão diversificada de Data Centers e consolidando recursos essenciais de transmissão digital.

Acesso Inteligente – Melhorando a Experiência Óptica completa, de residências até as grandes empresas

A plataforma 50G PON da FiberHome, com seu design inovador e incorporando “três gerações e cinco modos em um”, estabelece as bases para a evolução suave das redes de acesso com sua capacidade operacional para prover serviços integrados em redes GPON, XGSPON e 50 GPON, ao mesmo tempo que é preparada para receber a próxima geração PON, o 200G PON. Para residências, ela suporta Wi-Fi 7, FTTR e gateways inteligentes, utilizando tecnologia de IA para alcançar uma cobertura perfeita e “verdadeiramente Gigabit”. Para pequenas e médias empresas, a solução FTTR-B alavanca a colaboração profunda entre Redes Ópticas e Wi-Fi para criar uma base de conectividade altamente confiável e de alto desempenho para a transformação digital.

Por Daywison Guise – Diretor de Banda Larga

Empoderamento da Inovação – Transforme recursos Passivos e promova infraestrutura verde

A FiberHome transforma recursos de fibra óptica passivos em ativos inteligentes, criando uma “Solução de Reconhecimento Óptico”. Aproveitando a tecnologia RFID, esta solução reduz o tempo médio de localização de falhas de várias horas para 5 minutos, melhorando

significativamente a eficiência operacional e de manutenção da rede. No setor de data centers, a tecnologia de resfriamento líquido FitNeo reduz a Eficiência no Uso de Energia (PUE) para 1,15, enquanto o data center em contêiner FitBerg encurta os ciclos de entrega em 50%. Com seus dois motores: “verde, baixo carbono e implantação rápida”, a FiberHome atende às necessidades de desenvolvimento sustentável da infraestrutura digital na América Latina.

Inovações na Fibra Óptica e Comunicações Marítimas – Abra a conexão entre a “última milha” e a “aorta” transoceânica

Em termos de tecnologia de fibra óptica, a FiberHome apresentou inovações nos meios de transmissão óptica, como a fibra óptica de núcleo oco e a fibra óptica com vários núcleos. Outra inovação são as soluções de sensoriamento distribuído por fibra óptica, implementadas em cenários de segurança urbana, segurança da rede óptica e até em gerenciamento de tráfego, transformando a fibra na “rede de percepção neural” de uma cidade. Considerando as características geográficas da América Latina, a FiberHome também demonstrou suas soluções “end-to-end” em comunicações marítimas. Com foco nos requisitos de “longa distância e alta confiabilidade” das redes de cabos submarinos da América do Sul, a empresa fornece um conjunto completo de soluções personalizadas, desde plataformas de transmissão óptica de longa distância de 400G até cabos submarinos de alto desempenho. Isso fortaleceu a conectividade regional e estabeleceu uma “aorta” confiável para a transmissão transoceânica de informações.

Por Mauricio Massoni – Product Manager

Governos Inteligentes: Digital Twin e IA Transformam Cidades

O Brasil avança na transformação digital do setor público. Com a infraestrutura de fibra óptica em expansão e a demanda por Edge Data Centers crescendo, o foco migra da mera conectividade para a gestão inteligente. A Inteligência Artificial (IA) e os Gêmeos Digitais (Digital Twin) são a próxima fronteira para otimizar serviços governamentais.

A FiberHome capitaliza sua vasta experiência na Ásia, onde constrói Centros de Comando Integrados que gerenciam milhões de sensores para grandes cidades. Utilizando Digital Twin em seu núcleo, a empresa cria o “cérebro inteligente” para operações urbanas, permitindo simulação e tomada de decisões eficientes em tempo real, impulsionando a eficiência social.

Além das soluções para Cidades Inteligentes, a FiberHome possui forte atuação no setor de pagamentos financeiros. Suas capacidades abrangem desde chips de segurança até plataformas de gerenciamento, garantindo a confiabilidade e compatibilidade de sistemas globais — cruciais para a interoperabilidade pública e privada no país.

Presente há mais de uma década na América Latina, a FiberHome contribui com a infraestrutura de telecom regional, da fibra às comunicações transoceânicas. A empresa mantém sua filosofia de abertura, colaborando com operadoras e parceiros para fornecer uma base de inteligência digital sólida, ajudando o Brasil a aproveitar as oportunidades da era digital e reduzir a exclusão digital.

Por Guilherme Casagrande – Pre Sales Manager ICT



Siga FiberHome Brasil no Linkedin