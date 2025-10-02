A ZTE Corporation, fornecedora global de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, levou em sua participação na Futurecom 2025, realizada em São Paulo de 30 de setembro a 2 de outubro, o tema “Catalisando a Inovação Inteligente”. A companhia apresenta um portfólio abrangente de soluções de telecomunicações e TIC no estande de 200 m², compartilhado com a Multi Pro (D061).

A ZTE, impulsionando inovação contínua e integração de inteligência artificial, traz para a Futurecom 2025 capacidades tecnológicas full-stack de ponta. Apresenta seu portfólio completo de produtos, cobrindo rede fixa, transporte óptico, redes IP, servidores, soluções de data center e tecnologias de rede sem fio.

O portfólio deste ano inclui a estreia da solução de data center “Efficient AI DC, Flexible Expansion”, além da expansão da linha de servidores G6, desenvolvida em colaboração com a Intel. A ZTE também apresenta a plataforma de agregação IP M6000-2S8 e a série ZXR200 voltada aos mercados governamental e corporativo, demonstrando cenários de aplicação ampliados e novas fronteiras de negócios.

Como líder global em redes fixas — segmento no qual os CPEs da ZTE ocupam consistentemente a primeira posição mundial em volume de embarques — a empresa apoia operadoras na conquista de seus objetivos de negócios de forma mais eficaz.

Na Futurecom 2025, a ZTE apresenta seu portfólio de rede fixa sob o slogan “Inovação All-Optical, Futuro impulsionado por IA”. Reconhecidas no mercado brasileiro pelo desempenho, qualidade e custo-benefício, essas soluções permanecem entre as principais ofertas da companhia. Neste ano, a ZTE expõe toda sua linha de CPEs, incluindo a série Link Pro Wi-Fi 7 e soluções FTTR, além de introduzir pela primeira vez sua solução WLAN para o mercado B2B, projetada para oferecer conectividade estável, de alta velocidade e baseada em cenários a um público mais amplo.

A ZTE detém 15,6% do mercado global de OTN, ocupando posição entre as duas primeiras no mundo. Em transporte óptico de alta velocidade, é líder global em embarques de OTN 800G, enquanto seus roteadores de alto desempenho foram classificados como “Líder” pela GlobalData em desempenho geral. Com suas soluções avançadas AI-NET, a ZTE impulsiona a evolução das redes de transporte, viabilizando infraestrutura inteligente, de alta capacidade e eficiente em energia. Entre as principais ofertas estão o roteador de agregação ZXR10 M6000-2S8 400GE, os roteadores de acesso da série ZXR200 e a plataforma óptica ZXONE 7000 — já implantada por diversas operadoras no mundo. Somadas à solução IPoDWDM de 100GE–800GE, à transmissão de longa distância em 1,6T e à integração profunda IP+Óptico, essas tecnologias permitem que as operadoras construam redes mais inteligentes, sustentáveis e econômicas.

Como líder global em inovação no RAN, a ZTE apresenta soluções de simplificação de sites em todos os cenários, com uso de IA, abrangendo macro outdoor, indoor, FWA, redes privadas sem fio (EasyOn Solution) e cobertura remota em áreas rurais. A ZTE também exibe a solução de transporte por micro-ondas de banda completa, que possibilita conexão aérea inteligente. Essas soluções liberam o máximo potencial da rede para oferecer menor consumo de energia, maior capacidade e robustez para evolução futura.

Além disso, a ZTE apresenta sua linha completa de servidores — incluindo modelos em rack, de alta densidade, de borda e sistemas de armazenamento hiperconvergentes — adaptados às necessidades do Brasil em virtualização corporativa, IA/HPC, 5G MEC e setores estratégicos como finanças e energia. Baseadas nas mais recentes plataformas da Intel e AMD, as soluções oferecem alta escalabilidade, armazenamento híbrido NVMe, resfriamento inteligente e eficiência energética. Com BIOS próprio e segurança em nível de hardware, a ZTE garante estabilidade e confiabilidade dos sistemas.

Com presença consolidada no Brasil, a ZTE oferece entrega e serviços locais, apoiando a adoção da nuvem e a transformação digital. A empresa já firmou parcerias com grandes players, como bancos brasileiros e a Claro, visando construir infraestrutura computacional segura e sustentável e impulsionar a economia digital do país.

Como o maior evento de telecomunicações da América Latina, a Futurecom reúne líderes do setor, operadoras globais e fornecedores de equipamentos. A ZTE continuará a atuar em conjunto com parceiros da indústria para explorar como tecnologias inovadoras podem estimular o crescimento dos negócios e contribuir para o desenvolvimento social.