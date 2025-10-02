Braz Móvel vê oportunidade para todos os ISPs no móvel

Criada a partir da experiência de 25 anos como provedor, Braz Móvel oferece a pequenos e médios ISPs a possibilidade de ampliar competitividade com serviços móveis e TV por assinatura.

A operadora Braz Móvel, fundada por Jamyson Machado, nasceu com a proposta de transformar provedores de internet regionais em operadoras completas, capazes de oferecer, além da conexão fixa, serviços de TV por assinatura e telefonia celular. A iniciativa surgiu da percepção de que esses dois serviços eram essenciais para garantir competitividade em um mercado de forte disputa de preços.

Antes de lançar a operação móvel, Machado desenvolveu a ITTV, plataforma de streaming criada em 2016, quando ainda havia resistência das grandes operadoras ao modelo de OTT. O serviço rapidamente atraiu ISPs de várias regiões do país e hoje mantém contratos com quase 200 provedores.

A Braz Móvel representa o passo seguinte, voltado a serviços móveis via MVNO. A empresa firmou parceria com a Vivo, cuja rede tem grande presença em áreas interioranas, o que, segundo Machado, era uma demanda recorrente dos provedores. “Quando a Vivo topou, tudo deu certo. Os provedores pediam que fosse a rede da Vivo”, afirmou.

Entre os diferenciais, a Braz Móvel oferece chips já personalizados para cada provedor, com marca própria, e modelos flexíveis de adesão. Em vez de altos custos de entrada e grandes lotes obrigatórios, a empresa permite que o provedor inicie a operação adquirindo a partir de 500 chips, pagando apenas uma assinatura mensal.

O modelo comercial prevê boa margem de rentabilidade, de acordo com Machado. “Se você comprar por R$ 30 e entregar um pacote de R$ 40, você tem uma possibilidade de 33% de lucro simples”, diz. Além disso, a oferta contribui para redução de churn, já que amplia o portfólio de serviços do provedor.

Com prazo de ativação inferior a 30 dias, a Braz Móvel busca consolidar uma rede de parceiros nacionais. “Toda a estrutura da Vivo está à nossa disposição. Se for 5G na Vivo, será 5G na Braz. O provedor tem a chance de ser, de fato, uma operadora completa”, concluiu Machado.