Meta defende segurança jurídica como principal incentivo a investimentos em conectividade no Brasil

Durante painel no Ministério das Comunicações, representante da empresa afirmou que o país precisa de harmonia regulatória entre políticas de cabos submarinos, data centers e redes digitais

A diretora de Políticas Públicas, Conectividade, Infraestrutura e Dispositivos da Meta América Latina, Ana Luiza Valadares, afirmou nesta quinta-feira, 9, que “maior incentivo que um país como o Brasil pode ofertar a uma empresa como a Meta é ofertar segurança jurídica”.

A executiva participou de painel sobre planejamento de redes e cabos submarinos em evento promovido pelo Ministério das Comunicações (MCom), em Brasília.

A representante da Meta destacou a necessidade de coordenação entre órgãos públicos que tratam de diferentes dimensões da infraestrutura digital, como cabos submarinos, data centers e regulamentação de redes. Segundo ela, o diálogo entre ministérios e agências é fundamental para garantir previsibilidade regulatória e atrair novos investimentos.

“Se os órgãos estão pensando em fazer políticas públicas, é importante que quem está fazendo a política de cabo submarino fale com quem está fazendo a política de data center, que, por sua vez, fale com a agência reguladora, porque tudo está conectado”, afirmou.

Ana Luiza ressaltou ainda a importância de evitar que novas regulamentações repitam erros de setores tradicionais. “O setor de telecom é super regulado e super executado. É importante fazer um exercício de reflexão sobre isso, para que isso não se repita num processo de regulamentação de novas indústrias, que pode ser muito positivo para o Brasil”, disse.

O diretor de Política Setorial do MCom, Juliano Stanzani, reforçou que o governo tem priorizado a coordenação institucional e o diálogo permanente com o setor privado. Ele citou como exemplos as consultas públicas sobre cabos submarinos, data centers e cobertura de rodovias, além do Plano Nacional de Inclusão Digital.

“Nós conversamos com vários ministérios e parceiros da iniciativa privada antes de abrir as tomadas de subsídios. Adotamos questionários simples e diretos para garantir neutralidade e ampla participação. É um tema complexo, mas que estamos enfrentando”, afirmou Stanzani.

O painel também contou com a participação de Luis Guillermo Alarcón, especialista líder em telecomunicações do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que destacou o caráter estratégico e sensível dos cabos submarinos para a segurança nacional.

“O cabo submarino é uma infraestrutura crítica. É essencial protegê-lo, diversificar sua distribuição geográfica e evitar exposições que representem riscos à segurança nacional”, disse Alarcón.

O evento reuniu representantes do governo, de organismos multilaterais e do setor privado para discutir infraestrutura digital e integração de políticas públicas voltadas à conectividade internacional do Brasil.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 90