Inclusão digital domina abertura da Futurecom 2025

Ministério das Comunicações chegou a 20 mil escolas conectadas pelo Enec e à marca de 150 mil chips móveis distribuídos para fins educacionais. Anatel defende redes voltadas à cidadania.

A 30ª edição do Futurecom começou oficialmente nesta terça-feira, 30 de setembro, em São Paulo, com a desatada da faixa de abertura no palco principal e discurso governamental focado em inclusão digital.

Representando o Ministério das Comunicações, o secretário de Telecomunicações, Hermano Barros, apresentou entregas e metas em inclusão digital. Segundo ele, a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas já atingiu a marca de cerca de 20 mil escolas conectadas até setembro, com ritmo mensal que chegou a mais de 3,4 mil unidades em julho.

Barros também atualizou o Programa Internet Brasil, que distribuiu 150 mil chips para alunos de escolas públicas em 2024, superando a meta inicial de 100 mil. As iniciativas fazem parte de um conjunto de políticas que o MCom pretende consolidar no Plano Nacional de Inclusão Digital.

O conselheiro da Anatel Alexandre Freire reforçou que a conectividade passou a integrar a infraestrutura essencial do país, ao lado de água e energia. Em sua intervenção, defendeu que a expansão de redes precisa ser eficiente, ambientalmente sustentável e orientada à cidadania, com prioridade à inclusão digital de grupos vulneráveis e regiões menos atendidas.

Freire sintetizou o desafio regulatório e social deixado para o setor e para o poder público com uma pergunta ao final da cerimônia: “Que tipo de sociedade queremos construir? Inclusiva ou excludente? Sustentável ou predatória? Segura ou vulnerável?”.

Foto: Abertura do FUTURECOM
Foto: Abertura do FUTURECOM 2025

A cerimônia de abertura do evento incluiu uma homenagem a Miriam Aquino, co-fundadora do portal Tele.Síntese, referência jornalística em telecomunicações, que faleceu em janeiro. A jornalista também dá nome à sala de coletivas de imprensa do evento.

O Futurecom 2025 ocorre de 30 de setembro a 2 de outubro. Fernando D’Ascola, head do portfólio de infraestrutura e tecnologia da Informa Markets, responsável pelo Futurecom, projetou a presença de cerca de 30 mil visitantes ao longo dos três dias.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 78