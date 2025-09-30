Ministério das Comunicações chegou a 20 mil escolas conectadas pelo Enec e à marca de 150 mil chips móveis distribuídos para fins educacionais. Anatel defende redes voltadas à cidadania.

A 30ª edição do Futurecom começou oficialmente nesta terça-feira, 30 de setembro, em São Paulo, com a desatada da faixa de abertura no palco principal e discurso governamental focado em inclusão digital.

Representando o Ministério das Comunicações, o secretário de Telecomunicações, Hermano Barros, apresentou entregas e metas em inclusão digital. Segundo ele, a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas já atingiu a marca de cerca de 20 mil escolas conectadas até setembro, com ritmo mensal que chegou a mais de 3,4 mil unidades em julho.

Barros também atualizou o Programa Internet Brasil, que distribuiu 150 mil chips para alunos de escolas públicas em 2024, superando a meta inicial de 100 mil. As iniciativas fazem parte de um conjunto de políticas que o MCom pretende consolidar no Plano Nacional de Inclusão Digital.

O conselheiro da Anatel Alexandre Freire reforçou que a conectividade passou a integrar a infraestrutura essencial do país, ao lado de água e energia. Em sua intervenção, defendeu que a expansão de redes precisa ser eficiente, ambientalmente sustentável e orientada à cidadania, com prioridade à inclusão digital de grupos vulneráveis e regiões menos atendidas.

Freire sintetizou o desafio regulatório e social deixado para o setor e para o poder público com uma pergunta ao final da cerimônia: “Que tipo de sociedade queremos construir? Inclusiva ou excludente? Sustentável ou predatória? Segura ou vulnerável?”.

A cerimônia de abertura do evento incluiu uma homenagem a Miriam Aquino, co-fundadora do portal Tele.Síntese, referência jornalística em telecomunicações, que faleceu em janeiro. A jornalista também dá nome à sala de coletivas de imprensa do evento.

O Futurecom 2025 ocorre de 30 de setembro a 2 de outubro. Fernando D’Ascola, head do portfólio de infraestrutura e tecnologia da Informa Markets, responsável pelo Futurecom, projetou a presença de cerca de 30 mil visitantes ao longo dos três dias.