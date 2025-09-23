Futurecom 2025 começa em 30 de setembro no São Paulo Expo. Evento celebra 30 anos com 500 palestrantes, 300 marcas e painéis do Data Center World.

O Futurecom, maior plataforma de conectividade, tecnologia e inovação da América Latina, inicia sua 30ª edição na próxima terça-feira, 30 de setembro de 2025, em São Paulo. O encontro, que se estende até 2 de outubro no São Paulo Expo, reunirá um ecossistema de empresas, especialistas e autoridades públicas para discutir os rumos da transformação digital no Brasil e no mundo.

Serão mais de 200 horas de conteúdo, com cerca de 500 palestrantes confirmados e 300 marcas expositoras distribuídas em uma área de 25 mil m². Os debates abordarão inteligência artificial, conectividade, transformação digital, cibersegurança, políticas públicas e inovação em diversos setores.

Programação e convidados

Entre os destaques estão nomes de relevância nacional e internacional, como o jurista e pesquisador Ronaldo Lemos, o especialista em regulação Paulo Rufino Henrique, Conrad Riedesel, chairman of the board da Deutsche Telekom, e Manish Singh, CTO global da Dell. Executivos de empresas como Bayer, Bradesco, Grupo Boticário, Natura, Siemens e V.tal também estarão presentes, além de representantes do Ministério das Comunicações.

O evento contará ainda com participações especiais, como o piloto Rubens Barrichello e o jornalista Ernesto Paglia.

Data Center World no Brasil

Uma das novidades desta edição é a parceria com o Data Center World (DCW), evento global referência em infraestrutura digital, organizado pela Informa nos Estados Unidos. Pela primeira vez, painéis com curadoria do DCW serão realizados no Brasil.

No dia 1º de outubro, às 14h, na arena ISP Next Level, Rodrigo Radaieski (Ascenty), Joe Bergamaschine (Atlantic Data Center), Renan Lima (ABDC) e Victor Arnaud (Equinix) debaterão a “Orquestração de infraestrutura híbrida em nuvem, Edge e data centers tradicionais”. Em seguida, às 15h, Felipe Quintanilha, diretor de Global Technical Sales da Equinix para a América Latina, participará do painel “Construção de novos data centers: construção, design e arquitetura”.

Atrações abertas ao público

Para celebrar três décadas de evento, o Futurecom abrirá parte da programação no dia 30 de setembro. Estão previstas a palestra de Laudálio Veiga sobre a evolução das telecomunicações, às 17h20; o painel “Das Telas à Ação: Inovação no Monitoramento Climático e no Audiovisual – Caça-Tempestades”, às 18h; e, às 19h, o espetáculo “Magicamente: show de hipnose cômica”.